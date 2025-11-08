Chispazos entre Bullrich y Santiago Caputo: la SIDE, la ayuda a un campo de la ministra y la ruptura de un bloque

Luego del reordenamiento final que hizo Javier Milei, empieza a caminar el Gobierno con esta nueva estructura. De cara a lo que viene, aparecieron los nuevos chispazos, avances, dudas y sospechas de un lado a otro.

Este nuevo capítulo de la administración libertaria generó fuerte tensión entre Patricia Bullrich y Santiago Caputo. El asesor tiene la certeza de que la ministra de Seguridad fue quien impulsó ante Milei el blanqueamiento de su cargo. Luego de una serie de negociaciones y el triunfo de Karina Milei con su estrategia electoral, finalmente Caputo sigue en su senda sin un cargo formal. No quiso aceptar.

"Santiago no quiere saber nada con la política, ni ser ministro ni nada. Si mañana le dicen 'vas a ser Presidente' no acepta. Se da media vuelta y se va a su casa. No tiene esa ambición", argumentó una persona del entorno de Caputo a El Destape. Desde su riñón hacen saber que "Santiago tiene contrato como monotributista hasta diciembre de este año y después habrá que ver qué decide el Presidente, si le renueva o no". No hay dudas de que seguirá en Casa Rosada. "Javier lo quiere. De hecho le delegó a que le escribiera el discurso que leyó el domingo 26 de octubre después de que ganamos", confía una fuente en Balcarce 50.

Bullrich no pudo convencer a Milei de que Caputo debía estar blanqueado en el Ministerio. La ministra de Seguridad que sacó 50 puntos en las elecciones en CABA y le cuidará el Senado al Presidente ante el avance de Victoria Villarruel les pidió dos cosas a los Milei.

Primero, Pato quiere que la suceda como ministra su Nº 2 y seguir con la manija política del Ministerio: Alejandra Monteoliva. Le dijeron que sí. ya está asegurado. Jurará el 10 de diciembre.

El otro reclamo de Bullrich fue su deseo de sacar a un enemigo suyo de la SIDE: Diego Kravetz, quien hoy es el Nº2 (Subsecretario de Inteligencia de Estado) del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Sergio Neiffert).

Kravetz tiene buen vínculo con Caputo, que es el jefe político de ese organismo. De hecho, Neiffert era el mejor amigo del padre del asesor de Milei. Pero Kravetz tiene otro problema con Bullrich. Mantiene un gran vínculo con el nuevo ministro de Interior, Diego Santilli. Esta incorporación generó incomodidad en Bullrich. Es que el Colo fue parte del equipo de Horacio Rodríguez Larreta que le compitió en la interna en 2023 en Juntos por el Cambio. No quedó todo muy bien.

Por ahora, Santiago Caputo resistirá al reclamo de Bullrich. Pero deciden los Milei ante ese pedido. ¿A favor de quién laudarán? La duda recorre los pasillos de la Rosada.

Por otro lado, en el caputismo están inquietos porque creen que por esta interna con Bullrich, la ministra va a bajar la orden a sus diputados de la provincia de Buenos Aires para que apoyen a Sebastián Pareja en su plan de bajar a Agustín Romo de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza. Romo es un hombre de extrema confianza de Caputo y uno de los líderes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo. ¿Se romperá el bloque libertario si sucede?

Bullrich se metió en un lío esta semana. Hizo un reclamo llamativo a la Provincia de Buenos Aires que le terminó jugando en contra. Se metió con las obras de la cuenca del Río Salado debido a las recientes inundaciones en esa zona. Desde el sector de Axel Kicillof le recordaron con pruebas que el problema fue que el Gobierno de Milei frenó esas obras y PBA no puede continuarlas. Con documentos y pruebas que datan del año pasado. Quedó expuesta.

Según pudo averiguar El Destape, la ministra reclama por una zona donde llamativamente es dueña de un campo de 1279 hectáreas que está al borde de la RP70 en General Viamonte en el límite con 9 de Julio, localidad donde funcionarios de su Ministerio fueron a hacer un show para mostrar las inundaciones.

"Pato va seguido a hacer las compras al centro de 9 de Julio", dijo una fuente a El Destape sobre una de las zonas más afectadas por la lluvia. "Les tiene que llegar el agua al cuello para que se muevan ellos. Bullrich tiene a los empleados aislados por las inundaciones", destacó una fuente en forma reservada a este portal. ¿Habrá sido por eso que Bullrich y Manuel Adorni anunciaron esta semana el envío de recursos nacionales a las zonas afectadas? ¿Favorece a su campo con recursos del Estado?