El PRO discute su futuro con la premisa de "volver a ser alternativa"

El expresidente Mauricio Macri encabeza una nueva reunión del Consejo Nacional del PRO en su sede de la calle Balcarce, donde se congregaron una veintena de dirigentes amarillos para debatir la estrategia y el vínculo de sus legisladores, intendentes y gobernadores con el oficialismo de Javier Milei. Es la primera cumbre luego de las elecciones legislativas en las que el partido compitió junto a La Libertad Avanza en nueve provincias. El resultado fue agridulce ya que si bien ganó la alianza, el PRO quedó diezmado en el Congreso.

"La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma", dijo Macri durante el encuentro.

El fundador del PRO aseguró que su fuerza tiene "mucho más aportes por hacer" y subrayó que "sigue vigente". "Esta es una batalla infinita. No termina nunca", resaltó.

En ese sentido, el expresidente planteó que el partido "siempre" creyó en "los equipos" e hizo hincapié en la "institucionalidad" que se vive dentro del PRO. "Esto de volver a convocar es de abajo para arriba buscando que toda aquella gente que se identifica con nosotros y con las ideas liberales sienta que hay una variante", sostuvo.

Cerca de las 10 comenzaron a asistir los primeros referentes del partido de Macri, líder del principal espacio aliado de La Libertad Avanza (LLA) pero que mantiene una relación sinuosa con Milei. “El PRO tendrá un candidato en 2027", advirtió hace unos días, tras una tensa reunión con el Presidente, a quien le reprochó elegir a Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Este cortocircuito pareció aplacarse con la llegada al gobierno nacional del diputado del PRO, Diego Santilli, como ministro del Interior, luego de renunciar a la banca que adquirió como cabeza de lista de LLA el 26 de octubre. La cumbre del partido amarillo, donde se rediscutirá su rol en la segunda etapa de la gestión de Milei, se da en paralelo a la primera reunión de Gabinete que Santilli compartirá con el líder libertario y el resto de sus más altos funcionarios.

Fuentes presentes en el encuentro aseguraron a El Destape que se vive un ambiente de "muy buena onda" con "asistencia perfecta, mucha simpatía, abrazos, clima de reencuentro y de equipo". "Cero tensión, sorprendente", agregan.

Quiénes participan de la cumbre

Con Macri como presidente del PRO, de la reunión también participan la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vicepresidente; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y Facundo Pérez Carletti, secretario General del partido.

“Tenemos el desafío de volver a ser una alternativa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Soy optimista y es un camino que ya lo conocemos. La identidad del PRO está”, planteó Martínez durante su alocución en la cumbre.

También están los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, Silvia Lospennato, Martín Yeza, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi. También Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Gisela Scaglia, Martín Ardohain. También los senadores Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala.

“Hay que sincerarnos. Si estamos acá es porque el PRO tiene un valor. Nosotros somos la gestión, la República y un partido liberal. El PRO tiene que volver a innovar y animarse a decir cosas disruptivas", planteó Lospennato.

Entre los dirigentes del interior se destacan Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriel Pradines (Mendoza), Julio Sahad (La Rioja), Adela Arming y Soher el Sukaria (Córdoba).

Por su lado, los legisladores porteños Patricia Glize, Paola Michielotto y Matías López. También asisten los funcionarios porteños Hernán Lombardi, Laura Alonso y los dirigentes Andrés Ibarra, Jimena de la Torre, Mauro Vazón, Dina Rezinovsky, Guillermo Dietrich, Gustavo Lopetegui y Roberto Quattromano.