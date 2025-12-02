Susana Roccasalvo volvió a confiar en el amor.

En una noche donde la cocina pasó a segundo plano, Susana Roccasalvo terminó siendo protagonista de uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Lo que empezó como una simple visita de Wanda Nara a la estación de la periodista para hablar de mariscos y recetas, derivó en una confesión inesperada: después de una década de enviudar, la periodista volvió a abrirle la puerta al amor, aunque sea en formato “touch and go”.

Wanda, con el olfato afilado que la caracteriza, notó que Susana hablaba con demasiada soltura sobre restaurantes, cenas y platos de mar. Y como buena conductora, fue directo al punto: “¿Con quién salís a comer?”. Susana Roccasalvo, entre risas y algo de pudor, lanzó la primera pista: “Hoy te diría que un amorío no tengo”. Pero enseguida dejó entrever que había algo más para contar. Y lo contó.

¿Quién es la nueva pareja de Susana Roccasalvo?

La histórica periodista de espectáculos abrió su intimidad como pocas veces lo hace en televisión. “No estoy en pareja, pero salgo con un cincuentón. Es una linda alegría últimamente, un touch and go como dice Moria”, reveló con esa mezcla de sinceridad y picardía que la caracteriza. Según detalló, se ven los fines de semana después de su programa, un acuerdo flexible que, por ahora, le sienta perfecto.

El comentario generó sorpresa en Wanda, que no dejó pasar la oportunidad de bromear con el asunto. Roccasalvo, lejos de incomodarse, redobló la apuesta y hasta deslizó un deseo inesperado: “Me encantaría salir a bailar con Maxi López. No necesito que me pague él, pero me encantaría que pague Maxi”, lanzó, dejando al estudio entre risas.

La vida después de una década difícil

La periodista perdió a su esposo hace diez años, un golpe del que le llevó tiempo recuperarse. Aunque no se detuvo en el tema, sus declaraciones dejaron entrever que este vínculo casual, ligero y sin compromisos, es una especie de renacer personal. Una apuesta pequeña pero significativa para alguien que estuvo tanto tiempo enfocada exclusivamente en su trabajo.

Roccasalvo también aclaró que, aunque esté participando de MasterChef, eso no implica que vaya a cocinar para su nuevo chongo. “Con mi último marido comía afuera todas las noches, y quiero seguir en esa línea”, avisó con humor, marcando límites claros mientras deja ver que está disfrutando del presente.