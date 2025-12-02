¿River quiere a Darwin Núñez para reemplazar a Miguel Borja?

El delantero necesita un cambio para llegar afilado al próximo Mundial

El mercado de pases del fútbol argentino expone que Marcelo Gallardo se encuentra en la búsqueda de un delantero para darle un salto de calidad a la zona de ataque, debido a que Miguel Borja quedó libre de River después de que se decidiera no extenderle el contrato que finaliza en diciembre. La danza de nombres generó que aparezca la figura de Darwin Núñez que no se encontraría del todo cómodo con los petrodólares que Medio Oriente ofrece.

El último fin de semana de noviembre expuso que las redes sociales del "Millonario" se encargó de realizar una serie de despedidas para aquellos jugadores que se marcharán bajo la libertad de acción. Esto permitió confirmar una noticia que El Destape viene adelantando desde haces meses de que la continuidad del atacante colombiano no estaba asegurada y que era casi un hecho de que iba a quedar con el pase en su poder a partir del primero de enero.

El Al-Hilal gastó más de 50 millones de euros en la ficha de Núñez.

Por lo tanto, un club de la magnitud de River necesita salir al mercado de pases para encontrar un atacante de peso que le permita afrontar la temporada 2026. Son varios los nombres que se mencionan, pero hay uno que comenzó a destacarse por encima de los demás y gracias a una nota que fue publicada en Ge Globo de Brasil. En donde aseguran que Darwin Núñez habría sido ofrecido porque busca marcharse del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Los motivos radican en que el uruguayo no estaría del todo conforme con el nivel de exigencia que la liga dispone, además de que Marcelo Bielsa pretende que vaya a un contexto más competitivo que le permita llegar afilado a lo que será el Mundial del próximo año. Incluso se habla de que podría quedar afuera de los convocados. Una indicación que Nahitán Nández también recibió y que provocó que rápidamente se lo vincule con un posible regreso a Boca.

Lo particular de esta vinculación es que Darwin Núñez dispone de un salario que está por encima de los 10 millones anuales en Medio Oriente y que es totalmente impagable para River, que además realizará contratos por productividad para evitar grandes gastos. También se debe sumar que el Al-Hilal gastó 53 millones de euros para obtener la ficha del delantero que aceptó marcharse del Liverpool Inglaterra seducido por los petrodólares.

El delantero que le interesa a Gallardo

El atacante que Marcelo Gallardo pidió y por el cual hay gestiones en una etapa inicial es Luciano Gondou que se encuentra en el Zenit de Rusia. Lo particular es que su incorporación es muy reciente y la idea de que se marche no es una que esté en los planes de los directivos europeos. Por otro lado, se debe considerar que River buscará sacarlo por medio de una opción de préstamo mientras que el club dueño del pase quiere una propuesta formal de compra.

Todo pareciera indicar que las conversaciones se van a demorar bastante y que el único elemento disponible para acelerar el proceso de captación será el dinero. Caso contrario, el conjunto ruso esperará a lo que suceda en el mercado de pases y luego determinará si considera o no que el atacante regrese al fútbol argentino.

¿Y Miguel Borja?

Mientras que Miguel Borja se encuentra analizando las propuestas que su representante le acerca para que pueda extender su carrera profesional. Se estima que las chances de continuar en el fútbol argentino son bajas, debido a que ningún equipo puede afrontar el salario que pretende. Es por ello que los clubes de México como son el Cruz Azul y América son los mejores candidatos a quedarse con su ficha.