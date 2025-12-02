Kicillof reforzó la seguridad de la provincia y resaltó el rol clave del Estado para el bienestar ciudadano

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este martes una jornada de gestión en Avellaneda, donde entregó 30 nuevos patrulleros y puso en funcionamiento cuatro ambulancias de alta complejidad. Además, el mandatario inauguró obras en el club La Costa de Dock Sud y en la sede Nueva Ana del Programa Envión.

En ese marco, Kicillof destacó que el contexto es complejo por las políticas del Gobierno nacional, pero remarcó que Avellaneda cuenta “con un Estado que está presente para traer bienestar y acompañar a la comunidad”. Allí estuvo junto al intendente Jorge Ferraresi, participaron los ministros Javier Alonso, de Seguridad, y Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad.

“Esta jornada refleja el compromiso por mejorarles la vida a los y las bonaerenses: se entregan patrulleros y ambulancias, y se inauguraron nuevas obras de infraestructura en materia social y deportiva para que las disfruten los vecinos”, aseguró el mandatario bonaerense, y afirmó: "Se vive un momento muy difícil como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, pero aquí en Avellaneda contamos con un Estado que está presente para traer bienestar y acompañar a la comunidad".

La defensa del Gobierno bonaerense

“Las diferencias que hay con Javier Milei se observan en hechos concretos", indicó Kicillof, y remarcó que el presidente Milei "decidió paralizar toda la obra pública porque la salud, la educación, la seguridad y el deporte no están entre sus prioridades. En la Provincia se va por el camino inverso: no se buscan fotos en el extranjero".

Asimismo, indicó que el Gobierno bonaerense "está presente en los 135 municipios, y actúa como un escudo para minimizar el daño que el programa económico nacional le provoca a las familias bonaerenses”. Los 30 nuevos móviles que se dieron a la localidad fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial, y permitirán reforzar el patrullaje y el combate del delito en distintos barrios, mientras que las nuevas ambulancias fueron adquiridas por el municipio a través de un contrato de Leasing con el Banco Provincia.

Por su parte, Alonso remarcó: “El Gobierno provincial y el municipal hacen un esfuerzo enorme para que nuestra sociedad viva más segura: necesitamos que el Gobierno nacional deje de ausentarse y trabaje en la misma línea para fortalecer la seguridad de los bonaerenses”.

En tanto, Ferraresi destacó que las obras e incorporación de nuevos patrulleros y ambulancias "son posibles gracias a la articulación con un Gobierno provincial que, con compromiso e ingenio, trabaja todos los días para cuidar a nuestra población”.

Las obras importantes de la provincia

En la misma jornada, Kicillof inauguró la obra de ampliación del club La Costa de Dock Sud. La misma contó con una inversión de $1.275 millones, y se construyó una nueva área de servicios con vestuarios, sala de control y SUM, y se instaló una cubierta metálica para la cancha multideportes. Además, se hizo entrega de kits deportivos para distintas disciplinas.

Durante la jornada el Gobernador visitó la sede Nueva Ana del Programa Envión, a la que concurren más de 300 jóvenes para participar de talleres de formación en distintas disciplinas. Estas obras contemplaron nuevos espacios para el dictado de capacitaciones, la remodelación de la cocina, el reacondicionamiento de sanitarios y mejores accesos al edificio.

Por último, Kicillof concluyó: “Vamos a seguir acompañando a los pibes y pibas con inversiones que mejoran estos espacios que generan nuevos vínculos y más oportunidades para desarrollarse. Los y las bonaerenses pueden contar con un Gobierno provincial cercano, que piensa y trabaja para mejorar el futuro de todos y todas”.