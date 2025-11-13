Katopodis contestó la chicana de Santilli por el pedido de reunión: “La cosa no está para canchereadas”

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, le recordó al nuevo ministro de Interior, Diego Santilli, que desde Nación dejaron “afuera a medio país del diálogo con los gobernadores”. El dirigente de San Martín lo cruzó luego de que Carlos Bianco (ministro de Gobierno) publicara a través de las redes sociales un pedido de reunión con el dirigente libertario. La respuesta, con sentido irónico, fue: “Dale Carli, gracias! Tomo nota”.
A ello, Katopodis le remarcó que “la cosa no está para canchereadas” y que, en un país federal, “el ministro del Interior debe tener un mandato de equilibrar la cancha para todas las provincias; no de profundizar injusticias”. “Llevan 2 años sin obra pública en la 8va Nación más grande del planeta. La construcción, la industria, el turismo y el comercio ya no dan más. Las y los argentinos esperan que ustedes trabajen para todos y no solo para una parte”, cerró el titular de la cartera de Infraestructura.
MÁS INFO
La respuesta de Diego Santilli
Durante una conferencia de prensa junto al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, Diego Santilli le pidió al gobernador bonaerense ser “consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra”.
“No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”, afirmó el ministro en su cuenta de la red social X.
El titular de la cartera política ya había cuestionado el pedido de reunión que Kicillof elevó a través de una nota enviada al ministerio del Interior por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y le respondió: “Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad”, dijo Santilli en una visita a Entre Ríos. “Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó. No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?”, sostuvo Santilli.