Villaverde retiró su renuncia en Diputados y continúa siendo un problema para LLA

Luego que el Senado enviara su pliego a las comisiones, Lorena Villaverde pidió retirar su renuncia de su cargo de diputada. La rionegrina sigue siendo un problema para el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) a horas de la jura de nuevos legisladores de la Cámara Baja y la elección de sus autoridades.

Villaverde fue electa diputada por la lista de LLA por Río Negro en 2023 y a senadora nacional por la minorìa en las elecciones legislativas de octubre. El peronismo presentó una impugnación a su pliego en la Cámara Alta por tener una causa por posesión de cocaína en Estados Unidos y sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narco.

La semana anterior, Villaverde habìa presentado al titular de Diputados, Martín Menem, su renuncia a la banca de diputada nacional para asumir su banca de senadora. Sin embargo, su pliego para asumir en el Senado fue impugnado por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta.

El viernes, en la asunción de los senadores electos, todos los ingresantes pudieron sentarse en sus bancas, salvo Villaverde. El ahora ex jefe de bloque, Ezequiel Atauche, pidió la palabra para pedir el pase a la comisión de Asuntos Constitucionales del pliego de la rionegrina. "Hay algunas cuestiones a dirimir en cuanto a los títulos y las mayorías necesarias", expresó, reconociendo que el oficialismo no tenía el número para bancar el nombramiento en el recinto.

VIllaverde se sentó en su banca al inicio de la jornada pero se tuvo que retirar. Más allá de esto, a la rionegrina se le había informado "anoche" que su pliego iba a volver a comisiones, habìan comentado a El Destape desde LLA.

Fuentes cercanas a Villaverde ratificaron que la senadora electa presentó una nota para rechazar su propia renuncia y sostuvieron a este medio que continuará el proceso en el Senado para que pueda acceder a la banca. A la espera de entrar, quedó Natalia Chemor.

El fin de semana, Villaverde hizo un descargo a través de su cuenta de X en el que afirmó que se ajusta "a derecho" y "a los fallos de la Corte Suprema que ya resolvieron casos similares, y a la voluntad soberana del pueblo de Río Negro"

"No pido favores ni atajos, Pido justicia. Pido respeto por la voluntad popular del pueblo rionegrino. No me condenen ustedes, cuando la justicia no lo hizo Y no permitamos que una operación política se disfrace de moral institucional", expresó.