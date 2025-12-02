Tomás Rebord llenó un Movistar Arena.

Lo que empezó como un chiste escénico terminó convertido en un fenómeno político-digital. Ante más de 15.000 personas que colmaron el Movistar Arena, Tomás Rebord volvió a demostrar su capacidad para mezclar show, humor y lectura del clima social. Disfrazado de Batman, con el himno sonando de fondo y un “anuncio” de candidatura presidencial en modo parodia, alcanzó para que el hashtag #RebordPresidente se disparara en redes.

El delirio colectivo nació en el estadio, donde el público respondió de inmediato con cánticos improvisados como “Se siente, se siente, Rebord Presidente”. En el escenario, sus compañeros representaron villanos del universo de Batman, alimentando la sátira política desde un lugar lúdico y exagerado. Rebord nunca insinuó una intención real de competir en elecciones: la escena fue un gag, un guiño a la época, un comentario humorístico sobre un país que vive en campaña permanente.

El verdadero anuncio de Tomás Rebord en el Movistar Arena

Mientras la ficción tomaba vuelo propio, Rebord sí hizo un anuncio verdadero en medio del Arena: confirmó que Hay Algo Ahí continuará en 2026, una noticia que sus seguidores celebraron tanto como la broma.

La continuidad de su programa estaba completamente en duda, sobre todo porque venía anunciando que eran los últimos. Lo que terminó sucediendo fue que solamente se despedía por este 2025 y en el próximo año va a volver con su show que no para de crecer en audiencia.

Los efectos del falso anuncio de su candidatura

La viralización de #RebordPresidente puso en evidencia cómo, en pleno 2025, un show humorístico puede convertirse en un comentario político involuntario. La gente mezcló memes, hastío, carcajadas e identificación con figuras alternativas, construyendo una “campaña” inexistente que funcionó como espejo del clima social.

Rebord no busca la Rosada ni juega a ser outsider político, pero su “candidatura” nacida entre disfraces, gritos y memes ya logró algo que muchos políticos reales envidiarían: instalar conversación, generar entusiasmo y convertirse, por un rato, en la tendencia del país.