Susana Roccasalvo sufrió un terrible momento en los Martín Fierro y se tuvo que ir: "Quiero aclarar"

El terrible momento que vivió Susana Roccasalvo en los Martín Fierro.

Susana Roccasalvo vivió un desagradable momento en la última entrega de los Martín Fierro y se fue de manera intempestiva de la celebración organizada por APTRA, asociación de la que forma parte como socia histórica. El descargo de la conductora de Implacables (El Nueve) ante el cruce inesperado con un periodista de Radio Mitre.

La situación que hizo enojar a Susana Roccasalvo se debió a un cruce con el periodista Tomás Reynolds, de Radio Mitre, quien habría "usurpado" su lugar en los Martín Fierro que se hicieron el pasado domingo 27 de julio. La periodista pronunció un descargo en LAM (América TV) y aclaró el motivo por el que se fue del evento ante el panorama que se encontró.

“Yo quiero aclarar que me fui, no porque me sentaron en la mesa diez de espaldas, sino que este año no había pantallas. Entonces, era lo mismo que yo hubiera estado sentada en un restaurante con una mesa de gente, con la que ni siquiera podía hablar, porque por respeto hay que escuchar. Tampoco me podía dar vuelta, porque las mesas estaban muy encimadas. A mí me pidieron disculpas y me dijeron que él no se quería levantar, pero para aburrirme me fui a mi casa”, detalló la conductora.

Ángel de Brito aprovechó la furia de Susana Roccasalvo para "pincharla" y lanzó: “Pero es que vos habías hecho todo una movida, terminaste tu programa, fuiste a tu casa, dejaste el auto y llegás después a la fiesta y te encontrás con ‘el cagón’, como le dijiste vos, que no te cedía la silla”. “Yo le dije ¡Cagón! Porque hoy me dijeron dos amigas mías que él dijo que nadie le avisó nada. Yo creo que no se imaginó la magnitud de la desubicación", arremetió la periodista.

La advertencia de Susana Roccasalvo al periodista de Radio Mitre: "Si yo hubiera querido..."

"Si yo hubiera querido hacer un escándalo, cuando salgo, dos personas me pararon y me preguntaron si me iba y yo dije que iba a buscar algo, tuve toda la buena voluntad, pero estar ahí adentro y ni siquiera ver en una pantalla, me fui. Pero no fue enojo, es darme el lugar que me corresponde. La gente de la organización le pidió puntualmente que se pase a la mesa que a él le correspondía y dijo que no”, cerró Susana Roccasalvo, muy enojada con la organización del evento y con su colega, quien la habría ninguneado no dándole el asiento que le habían asignado.