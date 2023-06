Chau Luis Ventura: quién suena para reemplazarlo como presidente de APTRA

Luis Ventura finalizaría su vínculo como presidente de APTRA a fines del 2023 y ya hay una figura de la televisión que suena para reemplazarlo. De quién se trata.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) está en un momento bisagra por la inminente salida de Luis Ventura como su presidente. Es por eso que se empezaron a barajar algunos nombres y hay una figura de la conducción en televisión que estaría por arriba de todos.

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023 será el domingo 9 de julio, aunque hay algunos detalles por fuera del evento que están saliendo a la luz. El más importante es que la asociación se quedará sin presidente a fines del 2023, ya que Luis Ventura no renovaría. "Hasta fin de año estoy seguro con toda la directiva. No creo que me dejen o no me dejen, es una decisión personal", sostuvo en Intrusos.

Entre los diversos candidatos a reemplazarlo hay una conductora de televisión cuyo nombre está pisando fuerte. Se trata de Susana Roccasalvo, actualmente al frente de Implacables que se emite por El Nueve. La información recorre los distintos programas dedicados al espectáculo como A La Tarde, donde se habló bastante de este tema con Laura Ubfal, quien no tiene los mejores recuerdos tras su feroz pelea en 2010.

"Yo no la votaría porque es mala persona. Conmigo lo fue. Es muy despreciativa y es una persona que no merece ser presidente de APTRA. Como ser humano lo digo", dijo. Y agregó: "No nos saludamos porque no me merece respeto, es un mal ser humano. Ella habló pestes de mí y yo no tengo por qué respetar a una persona que se mete con tu aspecto físico, es muy desagradable".

Santiago del Moro habló de más y reveló por qué los famosos tendrán un martillo en los Martín Fierro

A pesar de los escándalos por la conducción de los Martín Fierro, se decidió que Santiago del Moro ocupe el rol de Marley tras la polémica que surgió en torno la carismática figura de Telefe. Y luego de confirmar la noticia, el conductor de la última edición de Gran Hermano habló de más y reveló una extraña sorpresa que estará incluida en el evento.

En un móvil con Intrusos (América TV), Del Moro celebró la decisión de APTRA de tenerlo como única figura en la conducción de los premios más importantes de la televisión argentina y señaló: "Estoy feliz con la confirmación de la conducción de los premios Martín Fierro. Mis compañeros me llamaban y me decían que lo iba a hacer, pero no lo tenía confirmado. La verdad es una fiesta que amo".

"Hace años estuve a punto de hacerla, pero no se dio; sin embargo, ahora están dadas todas las condiciones. Después de semejante año con Gran Hermano está bueno hacerlo. Ya tuve una reunión, distintas figuras de Telefe y otros canales van a participar. Yo quiero ganar algo, es muy lindo subir ahí, te sentís el rey del mundo, y este año están armando un premio gigante", sumó.

Por último, el conductor que también lidera las mañanas de La 100 reveló una de las sorpresas de la comida que degustarán los famosos este año. "Con respecto al menú, me comentan que es el más rico que han probado en muchos años. Y les doy un adelanto, el postre va a ser en lata, que viene con un martillo, vos le tenés que pegar y descubrís lo que es. El hit de la ceremonia va a ser el postre en lata, espero que sea rico”, concluyó.