Susana Roccasalvo lo confirmó: tiene una nueva "relación" con un famoso periodista.

Susana Roccasalvo es una de las figuras de la televisión que más perfil bajo maneja: pese a ser una figura que trasciende años en la pantalla chica, poco se sabe de su vida personal. Por este motivo sorprendió tanto cuando contó su "relación" con un famoso periodista de espectáculos.

Luego de años de su enfrentamiento público con Carlos Monti, Roccasalvo dio una entrevista con Mediodía Bien Arriba, el programa que conduce el periodista en la TV Pública. En esta misma entrevista, la conductora de El Nueve aseguró que no existe tal guerra mediática con el periodista y confesó que hasta le gustaría trabajar con él.

Luego de desmentir que estaban peleados, los periodistas se mostraron muy contentos de compartir este espacio al aire juntos. Incluso, aprovecharon para recordar por qué en su momento se lo relacionó con una supuesta enemistad luego de que finalizara el programa Rumores que conducían juntos. "Lo que pasó fue que pedimos una adenda en el contrato porque en el 2004 empezábamos el primero de enero y ahí no teníamos contrato. Pedimos la adenda para que el canal sea solidario porque si nos caía algún juicio en esos 15 días. Pero un entorno de una gran imbécil que trabajaba, una chica muy joven, cerca del dueño del canal le dijo que queríamos un contrato nuevo, pero era una adenda", empezó por revelar ella.

"¿Qué pasó? Le llegó a los oídos del dueño y se ofendió con nosotros dos, vos que estabas dentro del canal pudiste acceder a hablar, solucionaste tu problema, pero yo no, nunca escucharon mi versión y quedé afuera", siguió la periodista sobre esta situación.

Por qué Susana Roccasalvo estaba "enojada" con Carlos Monti

En esta misma entrevista, Roccasalvo continuó con la historia y reveló por qué en su momento quedó relacionada como si estuviera peleada con Monti. "Ahí es donde viene el quiebre con vos, es más, tuvieron que cambiar el nombre Rumores por Contalo, contalo y de ahí viene mi enojo, porque yo me quedaba afuera y no había dicho nada", continuó.

Así, sumó: "Pasaron 20 años, prescribió y vos y yo nos reencontramos en el 2013, arrancamos otra vez con Implacables, estuviste presente en el evento más importante de mi vida, que fue mi casamiento, y seguimos trabajando. Nos levantaron con 4.9 porque era poco y ahí seguí yo porque venía de 10 años sin trabajar, vos no pudiste, pero yo necesitaba seguir estando en el medio". Por último, adelantó: "Vos y yo, y te lo doy en primicia a vos, vamos a estar juntos nuevamente muy pronto".

