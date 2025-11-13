Estados Unidos anunció el marco previo para firmar un acuerdo comercial con Argentina

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que acordó con Argentina "un marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión". El texto publicado por la Casa Blanca presenta de manera general los bienes y servicios que estarán incluidos en un futuro acuerdo comercial, que como aclaró el Ejecutivo estadounidense, aún debe ser finalizado. "Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del Acuerdo para su firma y llevar a cabo sus respectivas formalidades internas antes de que el Acuerdo entre en vigor", adelantó el comunicado, sin dar más detalles.

"El presidente Donald J. Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre los Estados Unidos de América (Estados Unidos o EE. UU.) y la República Argentina (Argentina), basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos", resaltó el comunicado de la Casa Blanca.

Minutos después, la Embajada de EEUU en Argentina posteó en su cuenta de X que "EEUU y Argentina han alcanzado un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión. Este acuerdo crea las condiciones para incrementar las inversiones de EEUU en Argentina. Es una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países".

De este modo, la Embajada tácitamente admitió que no se trata del acuerdo en sí sino del anuncio previo a la firma del acuerdo propiamente dicha. Es decir, lo que se hizo ahora, tal como había adelantado El Destape, es el joint announcement (anuncio conjunto), pero resta la firma del framework agreement (marco para el acuerdo). Recién luego de eso, será el turno de las reglamentaciones técnicas con las partes involucradas para proceder a la implementación del acuerdo.

Qué dice el anuncio de Estados Unidos sobre la próxima firma del acuerdo comercial

El comunicado oficial conjunto, que sin embargo por ahora solo publicó la Casa Blanca pero no la Casa Rosada, especifica cuáles serán "los elementos clave del acuerdo", que incluirá una rebaja de aranceles, la eliminación de las barreras no arancelarias, normativa sobre la propiedad intelectual y seguridad económica, entre otros puntos.