Una importante metalúrgica cerró sus puertas.

Los trabajadores de una importante metalúrgica viven un angustiante presente, ya que la empresa cerró las puertas en medio de la crisis económica de Javier Milei. Denuncian que pese a que hubo conciliaciones obligatorias, la firma no las cumplió.

Se trata de Acerías Berisso, que ya tuvo varios conflictos con sus empleados, que en este caso contaron que se presentaron en la planta ubicada en 128 entre 4 y 5 para retomar sus tareas, pero una vez más encontraron las puertas cerradas.

"Nos hicimos presentes para trabajar y nos encontramos con la planta cerrada. Es la décima vez que rompen la conciliación obligatoria", explicaron en un comunicado los representantes del cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Afirman que la compañía no dio ningún tipo de respuesta pese a que ya hubo al menos ocho conciliaciones obligatorias en las que el Ministerio de Trabajo pidió la reapertura de la planta.

"La verdad, perdí la cuenta, pero dos audiencias por semana venimos teniendo", señaló uno de los dirigentes sindicales al medio 0221 y explicó que no perciben sus salarios desde hace varias semanas y que la planta continúa completamente paralizada.

Los trabajadores viven con incertidumbre hace meses

Según detallaron, el problema comenzó en abril, cuando la firma comenzó a demorar el pago de los sueldos y el punto más alto del conflicto llegó el 6 de octubre cuando los trabajadores se encontraron con la fábrica detenida.

Allí decidieron iniciar una retención de tareas para evitar el vaciamiento. Días después, tomaron la planta y recibieron el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Pasaron las semanas y Acerías Berisso no volvió a normalizar su situación pese a la intervención provincial y los reclamos de los trabajadores en más de una ocasión. Los empleados sostienen que se está llevando adelante un vaciamiento encubierto de materiales y maquinarias.

La única esperanza que parecen tener los operarios es que trascendió que hay otra compañía con intenciones de comprar la empresa y que realizarán una auditoría en los próximos días con participación de los empleados. Aún esto no fue confirmado.