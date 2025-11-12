La relación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO tendrá este miércoles otro momento decisivo con una nueva reunión del Consejo Nacional del partido amarillo, debilitado en el Congreso tras un mal resultado en las últimas elecciones. El expresidente Mauricio Macri reunirá a sus principales dirigentes desde las 10 en su sede central de la calle Balcarce para delinear cómo será la estrategia y el vínculo de sus legisladores, intendentes y gobernadores con el oficialismo de Javier Milei, a quien le advirtió recientemente que su espacio "tendrá su propio candidato en 2027".
Macri reúne a su tropa para definir su relación con Milei
La cumbre se realizará un día después de la oficialización de Diego Santilli como nuevo ministro de Milei y horas antes de que se conozca el número de inflación de octubre.
La nueva etapa de confrontación con Milei
El presidente y el bloque que lo respalda encaran su ahora o nunca. El acto reflejo que mantiene a la defensiva a la oposición. Reforma laboral y más allá: partir de las necesidades de los que trabajan para discutir un proyecto propio y disputar la noción de futuro.
Con cancha inclinada, después del resultado electoral del 26 de octubre, Javier Milei está en un momento de enorme fortaleza relativa para cristalizar su proyecto de gobierno. Con el inigualable peso extorsivo de Donald Trump y el apoyo de una mayoría electoral, vuelven a alinearse actores que se conocen de memoria detrás de la ofensiva para imponer una arquitectura legal que blinde al experimento de la extrema derecha. Fondos de inversión, grupos empresarios y empresas de comunicación suman por enésima vez la anuencia de una dirigencia política que siempre sale en auxilio del vencedor.
La oposición vuelve a exponer sus divisiones y se repite la escena del sálvese quien pueda, en la que los bloques del peronismo se astillan. Pasó en 2016, se repitió en 2024 y ya hay señales de que la estampida pro Milei se va a repetir a partir de ahora en el Congreso.
Milei tiene condiciones para avanzar porque es el líder absoluto de ese arco que ya se consumió varias oportunidades que la sociedad argentina le dio al subsistema político que habla y obra a pedir del mercado. El presidente es un empleado estrella del poder económico y tiene la ambición de llegar más lejos que Mauricio Macri, el heredero al que casi todo se le había dado por portación de apellido.
El Gobierno ahora dice que no hay contrato con JP Morgan
El ex secretario de Finanzas y ahora canciller Quirno anunció la designación del JP Morgan para un canje de deuda pero ahora el Gobierno niega la existencia de ese contrato. ¿Quirno mintió o el Gobierno oculta información?
El pasado 20 de octubre el entonces secretario de Finanzas y hoy canciller Pablo Quirno anunció una reestructuración de la deuda soberana y afirmó: “Se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso”. El Destape hizo un pedido de acceso a la información pública para obtener una copia del contrato de Quirno con JP Morgan, ya que no sólo es relevante conocer las condiciones y cómo se quedó con el jugoso negocio de las comisiones, sino que es el ex empleador del propio Quirno y de la plana mayor del equipo económico. Pese a que Quirno afirmó la designación de JP Morgan, ahora el Gobierno respondió que no hay ningún contrato. ¿Quirno mintió o Javier Milei ordenó ocultar también este contrato con JP Morgan, cuyo CEO Jamie Dimon estuvo hace pocos días en la Argentina?
El PRO encara la discusión sobre la renovación y el post mileísmo
El titular del PRO no oculta su descontento con Javier Milei y reúne a la tropa de su partido. Se espera que empiece a discutirse el futuro del espacio, con un sector que empuja por empezar a construir el post mileísmo sin dejar de acompañar reformas compartidas con La Libertad Avanza.
Con la salida del PRO de los referentes identificados con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri apuesta a consolidar un partido con dirigentes más puros. En la reunión de este miércoles, seguramente se colará la discusión sobre el futuro del espacio, con un peso considerable del sector más proclive a comenzar a construir una alternativa post-mileista que no sea el kirchnerismo.
Uno de cada 4 hogares pidió préstamos y más del 50% compra en cuotas o pide fiado
En el primer semestre, el 50,9% de los hogares compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta. El crédito y la financiación se convirtieron en pilares del ingreso familiar, especialmente entre los sectores medios y bajos.
En tiempos de crisis económica, el Indec reveló que el endeudamiento de los hogares argentinos se duplicó en las últimas dos décadas, con un fuerte incremento durante la era Milei. El informe sobre estrategias de manutención muestra que, ante la pérdida de poder adquisitivo, las familias recurren cada vez más al crédito, las tarjetas y los ahorros para sostener sus ingresos. En 2025, uno de cada cuatro hogares pidió préstamos y más del 50% compra en cuotas o al fiado.
Santilli juró en un salón más amarillo que violeta y se desató otra interna en Rosada
Juró como ministro de Interior ante Javier Milei. "Se nos llenó el Salón Blanco de peronistas", se quejó un libertario por el pasado del Colorado y su entorno que fue a presenciar el acto. No invitó a Macri y hubo quejas porque Karina Milei le sacó el RENAPER y se lo dio a Bullrich. Finalmente, volverá a su órbita. Quisieron culpar a una persona clave del entorno de Santiago Caputo.
"Se nos llenó el Salón Blanco de peronistas", se quejaba un libertario puro ante El Destape tras la jura de Diego Santilli como ministro de Interior en la Casa Rosada. Es que el Colorado, de pasado PJ, trajo a todo su entorno político: intendentes, amigos y militantes. Se sintió en el aire otro ambiente al que acostumbran los libertarios. "Es nuestra cuota peronista", afirmó entre risas un funcionario que es parte de La Libertad Avanza.