Macri reúne a su tropa para definir su relación con Milei

Con cancha inclinada, después del resultado electoral del 26 de octubre, Javier Milei está en un momento de enorme fortaleza relativa para cristalizar su proyecto de gobierno. Con el inigualable peso extorsivo de Donald Trump y el apoyo de una mayoría electoral, vuelven a alinearse actores que se conocen de memoria detrás de la ofensiva para imponer una arquitectura legal que blinde al experimento de la extrema derecha. Fondos de inversión, grupos empresarios y empresas de comunicación suman por enésima vez la anuencia de una dirigencia política que siempre sale en auxilio del vencedor.

La oposición vuelve a exponer sus divisiones y se repite la escena del sálvese quien pueda, en la que los bloques del peronismo se astillan. Pasó en 2016, se repitió en 2024 y ya hay señales de que la estampida pro Milei se va a repetir a partir de ahora en el Congreso.

Milei tiene condiciones para avanzar porque es el líder absoluto de ese arco que ya se consumió varias oportunidades que la sociedad argentina le dio al subsistema político que habla y obra a pedir del mercado. El presidente es un empleado estrella del poder económico y tiene la ambición de llegar más lejos que Mauricio Macri, el heredero al que casi todo se le había dado por portación de apellido.