Santilli juró en un salón más amarrillo que violeta y se desató una nueva interna en Rosada

"Se nos llenó el Salón Blanco de peronistas", se quejaba un libertario puro ante El Destape tras la jura de Diego Santilli como ministro de Interior en la Casa Rosada. Es que el Colorado, de pasado PJ, trajo a todo su entorno político: intendentes, amigos y militantes. Se sintió en el aire otro ambiente al que acostumbran los libertarios. "Es nuestra cuota peronista", afirmó entre risas un funcionario que es parte de La Libertad Avanza.

Tras el acto, Cristian Ritondo expresó ante El Destape: "Sebastián Pareja (armador de Karina Milei en PBA) me decía: 'Nos llenaste el lugar de amarillos'", en referencia al PRO. Hubo también presencia de ese partido. Mauricio Macri, sin embargo, fue el gran ausente. Santilli reveló ante este portal que no fue invitado. "La idea era hacer algo chiquito, austero", se justificó. La relación entre ambos no pasa por su mejor momento.

El primer día oficial del Colorado al frente de su ministerio ya tuvo un escándalo mayúsculo. El Gobierno le sacó de su órbita Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para traspasárselo a Patricia Bullrich.

Ritondo se quejó tras el acto en diálogo con este portal. "El RENAPER en la Dictadura lo manejó Seguridad con la Policía Federal. Es parte del uso civil hoy. Hay datos muy sensibles para proteger. Tiene que quedar en Interior. Es una discusión que se dio hace mucho tiempo". Un mensaje al Gobierno y a Bullrich.

Estalló otra interna en Rosada

Si bien Santilli públicamente eligió no polemizar, se reunió luego del acto mano a mano con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le comunicó que el RENAPER seguirá en Interior. Esta mañana en el Boletín Oficial se confirmó que le sacaban ese organismo y además Migraciones. Este último no lo recuperará y se lo quedará finalmente Seguridad, o sea Bullrich y luego su sucesora, Alejandra Monteoliva, cuando asuma Pato en el Senado.

El hecho generó otro capítulo de la interna. Un sector del Gobierno intentó mostrar que fue un error y se la quiso vincular a la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, que pertenece al riñón de Santiago Caputo.

El caputismo salió rápidamente a respaldarla. "Ella no tuvo nada que ver. Es inteligente y sabe qué hace. Hizo muy bien las cosas. No fue un error claramente", explicaron a El Destape desde ese sector.

Este martes, entre Karina Milei y Patricia Bullrich desguazaron el Ministerio de Santilli. Lo dejaron casi sin atribuciones. Jefatura se quedó con varias secretarias que le pertenecían. Por ejemplo, ahora Daniel Scioli (que estuvo presente en el acto) trabajará bajo el ala de Adorni. Al Colo lo pelaron hace dos semanas y lo dejaron con pocos pelos en su cabellera. Ahora, lo pelaron políticamente.