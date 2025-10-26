Trabajadores tomaron una metalúrgica por despidos y falta de pagos.

Los trabajadores de una importante metalúrgica decidieron tomar la fábrica reclamando que la empresa despidió empleados y adeuda salarios en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de Acerías Berisso, cuya planta está ubicada en 128 entre 61 y 62, y son unos 50 los trabajadores que mantienen esta protesta exigiendo una respuesta por parte de la compañía.

El conflicto con la empresa comenzó en abril cuando empezaron los retrasos en los salarios de los trabajadores que cobran por quincena. Aseguran que a esta altura ya les deben un mes entero.

Además, la situación empeoró cuando a principios de mes la empresa paralizó la producción y los empleados se enteraron cuando trataron de ingresar a la planta y no pudieron.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia intervino y se retomó el trabajo pero con guardias mínimas de 10 personas. Además, los trabajadores afirmaron que en estas semanas hubo despidos y sin el pago de indemnización.

"Hoy se tomó la decisión de hacer una toma de la empresa pacífica. Estamos reclamando lo adeudado nada más", explicó uno de los trabajadores al medio local 0221.

En ese sentido, detalló que se acercaron los dueños de la fábrica con una escribana a pedirles que desalojen en lugar o que los iban a "sacar con las fuerzas públicas", aunque aseguraron que se mantendrán en el lugar hasta tener una solución.

La palabra de la empresa ante la toma y el reclamo de los trabajadores

En tanto, desde la empresa señalan que se presentaron ante las autoridades provinciales y el sindicato y ofrecieron una readecuación para poder mantener la firma abierta y sostener los puestos de trabajo.

"Un grupo de empleados afectados por la medida tomaron la fábrica, paralizaron la producción y están poniendo en riesgo la continuidad de la empresa. La empresa se reserva tomar todas las medidas que le permita la ley", expresaron desde Acerías Berisso.

También reconocen que tienen importantes dificultades financieras, aunque insistieron que el objetivo es mantener los puestos de trabajo y que los empleados desocupen la fábrica mientras se negocia un acuerdo con la UOM.

Acerías Berisso es una empresa de capitales nacionales con casi medio siglo experiencia en los procesos metalúrgicos de fundición eléctrica de hierro, aceros y aleaciones especiales. En su planta industrial de 2.000 metros cuadrados trabajan más de 50 personas en producción, control de calidad, ventas y administración.