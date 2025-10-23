Importante frigorífico despidió trabajadores en medio de la crisis.

Los trabajadores de un importante frigorífico viven una angustiante situación ya que en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, la empresa comenzó a enviar telegramas de despido.

Se trata del frigorífico Dicasur de Trevelin, Chubut, donde los empleados ya llevan un tiempo padeciendo distintas situaciones como el atraso en los pagos y temen que el dueño ni siquiera pague las indemnizaciones.

Los despidos fueron confirmados por el delegado de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, Tomás Ríos al medio local Jornada, quién además detalló que entraron en vigencia el 15 de octubre.

La empresa cuenta con más de 60 trabajadores que vienen de un conflicto salarial, en virtud de un atraso en el pago de cuatro quincenas, y dos meses correspondientes a los mensualizados.

En el telegrama de despido dice que estarán a disposición los haberes y la liquidación final, pero los trabajadores dudan de esto por los manejos del dueño en el último tiempo.

El conflicto con el frigorífico lleva varios meses

Cabe señalar que el frigorífico está en manos de Rafael Nataine, quién firmó los despidos, cerró la planta de producción y acarrea deudas millonarias por lo que está en juicio con varios proveedores.

Un grupo inversor se hizo cargo del lugar pero los trabajadores no recibieron demasiados detalles más allá de que quién está a la cabeza, Damián Dadá abonó una parte de la deuda aunque no a todos los trabajadores lo cual comenzó otro foco de conflicto hace algunas semanas.

Además el delegado sindical Ríos aseguró que en una audiencia en el Ministerio de Trabajo local, el empresario Dadá intentó "sobornarlo" para que "entregara la cabeza de los empleados" pero que él no accedió.