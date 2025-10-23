Milei cierra la campaña de LLA en Rosario: también habrá una marcha en contra

El presidente Javier Milei realizará este jueves por la tarde el cierre de la convulsionada campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde también habrá una importante contramarcha de sectores opositores que lo declararán "persona no grata". Desde las 18, sus seguidores esperarán al Presidente y sus principales funcionarios y candidatos en el Parque España, mientras que apenas a 100 metros, en Plaza Guernica, está convocada una movilización en su contra por parte de organizaciones políticas, sociales y gremios. La última vez que visitó esta provincia, hace 20 días, Milei tuvo que cancelar su recorrida porque un grupo de manifestantes se trenzó a golpes y empujones con militantes libertarios.