El presidente Javier Milei realizará este jueves por la tarde el cierre de la convulsionada campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde también habrá una importante contramarcha de sectores opositores que lo declararán "persona no grata". Desde las 18, sus seguidores esperarán al Presidente y sus principales funcionarios y candidatos en el Parque España, mientras que apenas a 100 metros, en Plaza Guernica, está convocada una movilización en su contra por parte de organizaciones políticas, sociales y gremios. La última vez que visitó esta provincia, hace 20 días, Milei tuvo que cancelar su recorrida porque un grupo de manifestantes se trenzó a golpes y empujones con militantes libertarios.
Milei cierra la campaña de LLA en Rosario: también habrá una marcha en contra
En VIVO - Actualizado hace 10 minutos
El Presidente encabezará el cierre de campaña libertario en una provincia en la que hace 20 días tuvo que cancelar una recorrida por una protesta en su contra.
Hace 1 hora
Paritarias pisadas, desigualdad al alza: cómo Milei amplió la brecha entre asalariados
Detrás del número oficial del salario formal se esconde una desigualdad creciente: los de arriba ganan más y los de abajo perdieron hasta el doble de poder adquisitivo. Por qué el Gobierno busca debilitar la negociación colectiva.
La política económica de Javier Milei se sostiene a costa del estancamiento de la actividad y un ancla salarial que golpea el poder de compra de los ingresos. En este escenario, las cifras oficiales de salarios pusieron sobre la mesa una problemática creciente: en este tiempo se amplió la desigualdad salarial entre trabajadores al punto de que el salario efectivo (recibido en mano) del empleo registrado privado se incrementó por arriba del promedio de los convenios colectivos. Esto quiere decir que el Gobierno nacional estaría logrando avanzar “de hecho” en lo que después dle 26 de octubre buscará “por ley”: romper la negociación colectiva y profundizar la brecha salarial, con un promedio que oculta que los laburantes de abajo pierden mucho más.
Hace 1 hora
El día después: ¿intervención, profundización autoritaria o crisis?
El gobierno llega exhausto a las urnas, sin dólares, sin rumbo y sin aliados. Con el frente económico fuera de control, el gabinete fracturado y la sombra de la injerencia extranjera sobrevolando la Casa Rosada, Milei enfrenta unas elecciones que pueden marcar el inicio de su propio final político, entre la deriva autoritaria, el saqueo financiero y el riesgo de un desenlace anticipado.
El gobierno nacional llega a las elecciones de medio término en condiciones críticas. No encontró calma en el frente financiero, que se obstina en correr contra el peso; sigue hundido en una recesión de la que no se avizora el final; la economía de los argentinos continúa estancada mientras que los precios volvieron a acelerarse. La plata no alcanza. No hay trabajo. Y no hay ni siquiera una promesa de alivio.
Hace 1 hora
Un republicanismo falso y sin alternativas
Visto con pulcritud por una Inteligencia Artificial neutral podría parecer extraño, pero los grandes guardianes de la República, los mismos que siempre tildaron al peronismo de autoritario, albergan en sus corazones una gran esperanza: la esperanza del tercio.
Hace 1 hora
Furia en Rosada contra Werthein, acusaciones graves y los nominados para la Cancillería
En el Gobierno generó malestar la renuncia del Canciller a cuatro días de las elecciones. Esperaban que la novedad se haga pública luego del domingo. Denuncian que Werthein hizo 80 nombramientos millonarios antes de partir y anticipan que serán anulados. Arde la Casa Rosada contra el ministro saliente. Quiénes suenan para su reemplazo.
La salida de Gerardo Werthein a cuatro días de las elecciones generó furia en la Casa Rosada. Si bien hace días, tal cual anticipó El Destape, estaba sellado el destino del canciller, en el Gobierno esperaban hacer pública su renuncia la semana próxima. Sin embargo, se filtró que es oficial a horas de los comicios cruciales del domingo. En el Gobierno creen que lo hizo saber el saliente funcionario y hay enojo.
Hace 1 hora
Informe de la ONU: quienes pagan el costo del equilibrio fiscal son los pobres
Un informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU analiza el auge de las extremas derechas en el mundo, donde Milei aparece caracterizado por su feroz ajuste de las políticas sociales.
“Son las personas en situación de pobreza quienes están pagando el precio más alto por el restablecimiento del equilibrio fiscal (del Gobierno Javier Milei)”. Esta fue una de las principales conclusiones del Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Olivier De Schutter.
Hace 1 hora
Los resultados de las provincias del Sur, un enigma para Milei y LLA
A días de las elecciones legislativas, las jurisdicciones patagónicas le garantizan al partido del Presidente resultados ajustados o derrotas. El impacto de una candidatura con presuntos vínculos narcos.
Así como hay provincias, como Mendoza, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, donde Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) se pueden llevar triunfos en las elecciones legislativas del domingo, otras le pueden dar un cachetazo, como Buenos Aires y las del norte del país. En el lote de las incognitas se encuentra la Patagonia, cuyas juridicciones serán escenario de resultados por el momento inciertos para el oficialismo nacional, que espera el domingo engrosar su tropa legislativa.
Hace 1 hora
Este es el precio del dólar que anticipa el mercado para después de las elecciones
El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró hoy que no habrá modificaciones al esquema cambiario pasadas las elecciones, pero el mercado prevé un escenario distinto.