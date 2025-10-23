El "caputista" Quirno va a Cancillería y en Casa Rosada estallan porque ahora se va Cúneo Libarona

El Gobierno vive una crisis interna profunda y no pudo contener dos portazos inesperados a días de las elecciones: a la renuncia de Gerardo Werthein se le sumó hoy la de Mariano Cúneo Libarona. En Casa Rosada hay furia contra ambos. "Hay dos pelotudos que se olvidaron de que integran un Gobierno", afirmó un alto funcionario ante El Destape.

Uno de los apuntados por no contenerlos a ambos es Santiago Caputo. Desde ese sector se defendieron: "¿Cómo se hace con dos tipos que te dicen que presentan la renuncia el 27 de octubre, les tomás la palabra y lo hacen antes?", afirmaron. Cúneo se fue hoy a través de una nota en Infobae donde reveló que renunciaba. Hastiado de la gestión dijo que quiere reencontrarse con "los afectos" y que va a defender al Gobierno desde afuera.

Una fuente libertaria hace horas le contó a El Destape que el ministro de Justicia estaba muy enojada con los libertarios y que amenazó: "No me jodan porque puedo defender a los perjudicados en el caso LIBRA y a Diego Spagnuolo".

En el Gobierno no le dieron veracidad a esa información. Una persona que conoce la diaria de Cúneo dijo: "Lo veo más defendiendo al Gobierno de afuera que haciendo eso. Él es un buen tipo. Aparte, ¿cómo salís a enfrentarte a un Gobierno si tuviste la vida que tuvo Mariano?", afirmó esta fuente a El Destape sobre el resbaloso currículum vitae del ahora exministro.

Se abre ahora un lugar para la sucesión. Hay dos opciones. La primera es que Guillermo Montenegro (intendente de Mar del Plata) se haga cargo de una fusión de Seguridad con Justicia, ante la también ida de Patricia Bullrich.

Pablo Quirno, el tercer canciller de la gestión de Milei.

Montenegro tiene buena relación con Santiago Caputo y con Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia. Este último es la segunda opción. De no darse esa fusión, Javier Milei podría designarlo a él. Está dispuesto a aceptar. Amerio es uno de los hombres del poderoso asesor en los túneles de la Justicia.

Una funcionario del Gobierno analizó ante El Destape: "Todo depende del resultado del domingo. Si se gana por mucho sigue todo igual. Si se pierde habrá cambios. Y ahí hay que ver qué cambios. Nadie tiene hoy el puesto asegurado. Ni el jefe de Gabinete. Y un Gobierno se arma de arriba para abajo". Y agrega: "Son todas cuestiones que las va a resolver el Presidente el lunes a las 11 de la mañana".

Una novedad que se dio hoy es el arribo del Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a la Cancillería. No había sonado su nombre y sorprendió. Será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

Quirno es un hombre de Luis Caputo, el ministro de Economía que gana más poder. Y además mantiene una buena relación Santiago Caputo. De hecho, los jóvenes de las redes que responden al asesor salieron a celebrar esta decisión.

Una fuente diplomática desde la Cancillería analizó ante El Destape sobre esta decisión: "Unificaron Cancillería y Economía. Todo lo maneja Caputo ahora. Se sinceraron con algo que ya venía pasando, que es que la gestión y la relación con Estados Unidos que la va a manejar la Economía, o sea los Caputo. Es otro trader Quirno. Están entregando todo a los traders, que son tipos que no tienen ningún compromiso con los valores, las políticas. Son traders de finanzas. Blanquearon una situación. Y le van a dejar la batalla cultural, las posiciones de Argentina en los foros internacionales, a los pibitos del Gordo Dan. Lo más probable es que Nahuel Sotelo (Secretaro de Culto) sea el que ejecute esas políticas bajo el Canciller".

Asimismo, esta fuente de historia en la diplomacia argentina agregó: "La relación con el mundo va a ser económica, fundamentalmente, y con Estados Unidos. Le están dando a Luis Caputo el monopolio, no solo del manejo de la economía, sino también de las relaciones exteriores que hasta ahora venía también muy intervenida por la economía. Y Quirno está ahí como un peón de Luis Caputo, del mismo equipo".