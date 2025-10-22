La salida de Gerardo Werthein a cuatro días de las elecciones generó furia en la Casa Rosada. Si bien hace días, tal cual anticipó El Destape, estaba sellado el destino del canciller, en el Gobierno esperaban hacer pública su renuncia la semana próxima. Sin embargo, se filtró que es oficial su renuncia a horas de las elecciones cruciales del domingo. En el Gobierno creen que la filtró el saliente funcionario y hay enojo.

Werthein ya le había avisado hace días a Javier Milei que iba a dejar su lugar. Pero la idea era hacerlo post elecciones. De hecho la renuncia llevará oficialmente la fecha del lunes 27 de octubre.

El canciller se va enojado con Santiago Caputo. Culpa al asesor de endilgarle a él los errores de Donald Trump en la bilateral con Milei, con un fuerte movimiento en redes sociales. Y además se va ofuscado por lo que considera una intromisión en su labor en las últimas relaciones carnales con Estados Unidos y el trumpismo.

Desde el caputismo lo acusan de ineficiente, de entorpecer los acuerdos con EEUU y filtran que tiene raíz demócrata y no republicana y que hay un encono con el Secretario de Estado de USA, Marco Rubio.

A través de uno de sus socios comerciales, Luis Majul, Werthein hizo saber en TV que se iba si ganaba poder Caputo. Ese paso pareciera estar confirmado. El asesor tendrá un fuerte ascenso en la estructura de Gobierno.

En medio de la furia contra el ahora excanciller, en el Gobierno descubrieron que Werthein hizo 80 nombramientos con sueldos millonarios en ese Ministerio antes de renunciar a ese lugar. En Casa Rosada ya avisaron que darán de baja las 80 designaciones.

Con la renuncia de Werthein ya arrancó la danza de nombres para sucederlo: Carlos Ruckauf (dijo públicamente que "no quiere"), Fulvio Pompeo, Federico Pinedo y Fernando Iglesias.

También están anotados Nahuel Sotelo (no quiere ser ministro) y Guillermo Francos, el jefe de Gabinete que aun ocupa ese lugar y ya hay sectores operando para que asuma en Relaciones Exteriores así libera la silla. Sin embargo, las últimas acusaciones por su cercanía con China y su pelea con el trumpista Maurice Claver Carone le bajan las acciones.

Uno de los preferidos en Casa Rosada para ocupar la Cancillería es Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos. El sector de Santiago Caputo lo ve con buenos ojos para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.