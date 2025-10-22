El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei este miércoles 21 de octubre, en un contexto de creciente tensión interna en el gabinete. La decisión se precipitó ante el posible ingreso del asesor presidencial Santiago Caputo, con quien Werthein expresó diferencias de proyecto.
La gestión del ahora ex canciller había sido objeto de críticas por la frustrada reunión bilateral con Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense condicionó su apoyo financiero a un triunfo electoral de La Libertad Avanza.
