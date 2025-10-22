EN VIVO
Crisis en el Gabinete

Renunció el canciller Gerardo Werthein en medio de la crisis del gobierno de Milei

La salida se concretó antes de las elecciones legislativas. El canciller, que dejó trascender sus diferencias con Santiago Caputo, había sido cuestionado por la fallida bilateral con Donald Trump.

22 de octubre, 2025 | 11.44

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei este miércoles 21 de octubre, en un contexto de creciente tensión interna en el gabinete. La decisión se precipitó ante el posible ingreso del asesor presidencial Santiago Caputo, con quien Werthein expresó diferencias de proyecto.

La gestión del ahora ex canciller había sido objeto de críticas por la frustrada reunión bilateral con Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense condicionó su apoyo financiero a un triunfo electoral de La Libertad Avanza.

Nota en desarrollo.

Trending
Elecciones 2025
Protestas, agresiones a jubilados y ataques a periodistas: el acto de cierre de Milei en Córdoba
Las más vistas