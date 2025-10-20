En medio de la rabiosa interna en el Gobierno, Werthein se va después de las elecciones

Gerardo Werthein le avisó a su entorno que deja su cargo después de las elecciones. En medio de la interna feroz dentro del gobierno de Javier Milei, el Canciller mostró malestar con el asesor Santiago Caputo y dejará su lugar, como adelantó El Destape. Al ministro de Relaciones Exteriores le endilgan varias falencias y errores, sobre todo en la gestión de las relaciones diplomáticas con la administración de Donald Trump.

El último error que le achacaron fue no prever los dichos del mandatario norteamericano sobre las elecciones en Argentina: Trump afirmó que se avecinaban las presidenciales y que Milei está en el poder hace cuatro años, en medio de la bilateral con el Jefe de Estado argentino.

Además hay ruido con Werthein en el trumpismo. Lo siguen considerando un hombre de buenos vínculos con los demócratas. Y se sumó el malestar de un hombre muy poderoso en el entorno del Naranja: Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Por su parte, Werthein está disconforme con el ascenso de Santiago Caputo en la agenda bilateral y en su relación con los operadores de Trump. El asesor fue uno de los artífices de los últimos movimientos en las relaciones carnales entre Milei y Trump, con swap, acuerdos comerciales y compra de pesos argentinos incluidos.

La semana pasada hubo un fuerte movimiento en redes sociales del mundo libertario contra el Canciller argentino. Lo lideró el Gordo Dan (Daniel Parisini) pero se sumaron todas las cuentas gordodanistas y caputistas, incluso las que el asesor maneja de forma anónima.

Werthein hizo filtrar a través de su socio en uno de los medios del que es dueño, Luis Majul, su malestar con Caputo, sus trolls y el enojo por la rabiosa interna que se vive dentro del Gobierno ante la posibilidad de que finalmente Caputo blanquee su rol y ocupe un lugar clave en el Gabinete. El periodista fue tajante sobre la decisión del Canciller: "El 27 de octubre se va".

Este cambio se podría dar mientras el Gobierno avanza en el acuerdo comercial con Estados Unidos. En Casa Rosada dicen que es "inminente" e incluiría fuertes rebajas arancelarias en diferentes rubros. Todo está en manos de Luis Caputo, el ministro de Economía, otro de los artífices de los movimientos en las relaciones bilaterales que dejaron a un costado a Werthein.

Ahora se abre un lugar para su reemplazo. Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, Federico Pinedo, Carlos Ruckauf, Mauricio Macri y hasta el Secretario de Culto, Nahuel Sotelo, son algunos de los nombres que ya suenan para suceder a Werthein.