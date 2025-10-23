El especialista en Finanzas Internacionales y Macroeconomía Alberto Ades, Director de NWI Management LP, habló este jueves con el equipo de El Destape 1070 sobre la relación argentina con Estados Unidos y la posible ayuda que Washington pueda hacer a favor del gobierno de Javier Milei. "El apoyo de EEUU dependerá del resultado del domingo", aseguró, a lo que agregó que en caso de que el resultado sea malo, "el Gobierno va a tener que soltar el tipo de cambio".

"Obviamente, es un apoyo que va hacia determinado tipo de políticas que se alinean con las políticas de Estados Unidos, para lo cual el Gobierno necesita cierto apoyo en el encuentro y necesita un resultado electoral razonable el domingo. Si ese resultado electoral se da, yo creo que el apoyo de Estados Unidos va a continuar y el mercado responderá de manera consistente", señaló Ades. "Si el resultado del domingo no es muy malo, es decir, si es razonable, yo creo que vamos a ver lo que llama un rally de alivio, un relief rally, donde la gente normalice un poco sus posiciones y vamos a ver un dólar que cae un poco, acciones que quedan subiendo y bonos que recuperen parte de lo que se perdió, acompañada de una reafirmación del apoyo de los Estados Unidos", agregó.

Sobre su mirada de los posibles escenarios, el director de NWI Management sugirió: "Mi impresión es que un buen resultado es que salgan más o menos empatados o que el gobierno pierda por 1 o 2 puntos, de manera que, entre el Gobierno y sus aliados, puedan más o menos manejar el Congreso. No es lo que pasó en septiembre". Y al comparar la elección del domingo con la elección bonaerense, Ades indicó que "si se repitiera lo que pasó en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que fue una situación particular donde las encuestas le erraron por un margen significativo, esa sería una situación muy mala donde Milei necesitaría en el Congreso a todo el PRO". En ese caso, fue contundente: "Va a ser un Gobierno muy vulnerable".

"Alguna que otra encuesta muestra 6 o 7 puntos de diferencia a favor del peronismo. Eso sería un muy mal resultado", dijo al final de este punto.

Las posibles reacciones estadounidenses ante la elección del domingo

Ante una posible derrota del Gobierno en la elección del domingo, Ades opinó que no cree que Estados Unidos "tome una decisión el domingo a la noche", sino que buscarán evaluar "qué se puede hacer para constituir una coalición que le permita al Gobierno seguir". "Habrá que decidir en ese momento si tiene sentido seguir vendiendo dólares que no son de la Argentina", agregó el experto en finanzas internacionales.

Respecto a la noticia de la reunión del presidente Milei con el CEO de JP Morgan, Ades negó que tenga relación con las elecciones del domingo. "La génesis de este encuentro con JP Morgan está disociado con la proximidad de las elecciones", afirmó, a lo que indicó además que "la reunión con el JP Morgan no tiene relación con el salvataje del Tesoro".