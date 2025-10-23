Consumo en crisis: cayó en súpers y shoppings en agosto pero mejoró en mayoristas

En agosto, el nivel de ventas en supermercados mostró una caída de 0,2% respecto al mes anterior. El índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 0,3% respecto a igual mes de 2024. "El acumulado enero-agosto de 2025 presenta una variación creciente de 3,1% respecto a igual período de 2024", según el INDEC, que también informó los datos de shopping centers y mayoristas.
Las ventas totales a precios corrientes, para agosto de 2025 relevadas en supermercados, sumaron 2.107.204,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 55,1%; “Carnes”, 52,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, 39,0%; y “Otros”, 37,7%.
En centros de compras, las ventas totales a precios corrientes en agosto relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 561.124,6 millones de pesos, lo que representa un incremento de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas totales a precios constantes, en agosto de 2025, alcanzaron un total de 6.765 millones de pesos, lo que representa una caída de 1,9% respecto al mismo mes del año anterior.
Las ventas totales a precios corrientes en agosto de 2025, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzaron un total de 156.047 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 20,2%. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes fueron de 189.747 millones de pesos, lo que constituye un aumento de 27% con relación al mismo mes del año anterior.
En comercios mayoristas, en agosto, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 8,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-agosto de 2025 registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024. El índice de la serie desestacionalizada arrojó un aumento del 1% respecto al mes anterior, pero el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior.
Las ventas totales a precios corrientes, para agosto, relevadas en autoservicios mayoristas sumaron 319.736,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 14,6% respecto al mismo mes del año anterior. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 41,2%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 27,5%; “Bebidas”, con 23,1%; y “Panadería”, con 21,1%.