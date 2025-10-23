Pese a mejorar en octubre, la confianza del consumidor aún sigue debajo de 2024

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella experimentó un aumento mensual del 6,3% en octubre respecto de septiembre, pero se ubicó 0,24% respecto al valor del mismo mes del año pasado. El indicador alcanzó a 42,32 puntos, de acuerdo a la evaluación realizada entre el 1 y el 14 de octubre por el Centro de Investigación en Finanzas de la Di Tella.

Este incremento “compensa en parte la fuerte caída observada en agosto”, mes en el que el índice sufrió una baja del 13,9%, según informó la Di Tella. El ICC se mantiene además un 8,7% por debajo del valor alcanzado en julio de 2025.

La suba mensual del ICC fue generalizada a nivel de subíndices. El componente que registró la mayor variación positiva fue Bienes Durables e Inmuebles, con un incremento del 12,02% en el mes.

Los otros subíndices también experimentaron aumentos significativos respecto a septiembre:

Situación Personal aumentó 5,78%.

Situación Macroeconómica subió 3,36%.

En términos de la variación respecto a octubre de 2024, el subíndice Bienes Durables e Inmuebles se ubicó 14,64% por encima, mientras que los subíndices Situación Personal y Situación Macroeconómica se mantuvieron por debajo, registrando caídas interanuales del 2,49% y 6,16% respectivamente.

Al analizar el ICC por horizonte temporal, se observó que las Condiciones Presentes registraron la mayor variación mensual, mejorando un 10,74% respecto a septiembre. Este subíndice se ubicó 9,70% por encima del nivel de octubre de 2024.

Por otro lado, las Expectativas Futuras crecieron menos en el mes, con una variación positiva del 3,57%, y en la comparación interanual se mantienen 5,86% por debajo. El ICC mostró una “evolución dispar según las regiones” y el nivel socioeconómico.

A nivel regional, la variación mensual fue la siguiente:

En CABA el índice cayó 0,74% respecto a septiembre. No obstante, CABA se ubica 2,19% por encima de octubre de 2024.

En el GBA aumentó 7,84% en el mes. Interanualmente, se mantiene 0,79% por debajo.

En el Interior subió 7,43% en el mes, pero se ubica 0,49% por debajo del nivel de un año atrás.

Respecto al nivel de ingreso, aproximado por el nivel educativo:

Entre los hogares de ingresos altos, el ICC aumentó 11,75% en octubre, ubicándose 2,06% por encima del nivel de un año atrás.

Entre los hogares de ingresos bajos, el incremento mensual fue de solo 2,15%. En la comparación interanual, este grupo se encuentra 1,95% por debajo.

La recesión, según Di Tella

La probabilidad de entrar en recesión ya supera el 98%, según el Índice Líder que elabora el Centro de Investigación en Fianzas de la Universidad Di Tella. El indicador anticipado de actividad económica de la Di Tella cayó 0,85 por ciento mensual en septiembre en su versión desestacionalizada, acumulando seis meses consecutivos de bajas en su serie tendencia-ciclo. En términos interanuales, la contracción fue del 1,52 por ciento respecto de septiembre 2024.

El combo del altas tasas, dólar atrasado, paritarias pisadas y una inflación que no afloja, arrastra a la actividad, vía congelamiento del consumo, a una recesión que ya parece inevitable y que, luego de las elecciones, con una corrección cambiaria podría agravarse.

El Índice Líder de la Di Tella arrojó una caída 0,85 por ciento en septiembre con respecto a la medición del mes anterior, y se ubica en 121.03 puntos (2004=100). El indicador presenta una caída de 1,52 por ciento con respecto a septiembre de 2024. "Por su parte, la serie de referencia, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en su versión desestacionalizada, mostró una caída de 0,87 por ciento durante julio de 2025", destaca el informe de la Universidad dado a conocer este miércoles.

Por su parte, la serie tendencia-ciclo del indicador, se ubica en 122.94 puntos en septiembre de 2025 (2004=100). Esto representa una caída de 0,97 por ciento respecto del mes anterior. "Esta es la sexta caída consecutiva de la tendencia ciclo del IL sugiriendo que la economía se encuentra en una fase de desaceleración con una alta probabilidad de convertirse en una recesión en los próximos meses", destaca el informe.

En lo referente a la serie de tendencia-ciclo utilizada como referencia (que presenta datos hasta julio de 2025), se observa que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cae 0.34 por ciento respecto del mes anterior. Esta es la cuarta caída consecutiva de la tendencia ciclo del EMAE. Seis caídas consecutivas de este indicador definen una recesión técnica.

"En septiembre de 2025, la probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos meses se ubica en 98,01 por ciento", concluye el informe de la Di Tella.