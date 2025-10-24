En el cierre de campaña, Milei parafraseó a Trump y pidió votar contra el Congreso “destituyente"

El presidente Javier Milei volvió a acusar al Congreso de "destituyente" e imitando a su par de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al kirchnerismo de representar "las ideas del comunismo castrochavista". Lo expresó en el marco del acto de cierre de campaña en Rosario, de cara a las elecciones legislativas del domingo.

"A pesar de un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y el domingo va a cambiar la Argentina para siempre", afirmó en el acto que se realizó en la plaza España de la ciudad santafesina. En ese marco, sostuvo que tienen "la oportunidad de cambiarle la cara" al parlamento "y avanzar en las reformas que la Argentina necesita".

"Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes que aunque fuera duro, iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso cuando asumí lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados", reveló.

Y agregó: "Nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando veían que ibamos a todo vapor, se encendió la máquina de impedir".

El Presidente estuvo acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sus candidatos a legisladores y los miembros de su gabinete. El líder de LLA elogió a los miembros de su staff, incluyendo a Pablo Quirno, que deja la secretaria de Hacienda para asumir como canciller.

"Esta ciudad y esta provincia estaban infectadas por el narcotráfico, hasta que llegó (Patricia) Bullrich y el Plan Bandera y los sacamos a patadas", expresó, respaldando a la ministra de Seguridad Nacional, que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. También apoyo al cabeza de lista provincial, Agustín Pellegrini.

Milei eligió para el cierre de campaña Santa Fe, donde se vislumbra un triple empate entre LLA, Fuerza Patria y el oficialismo local de Provincias Unidas. En ese escenario, el Presidente se encargó de atacar a los candidatos locales. A la representante del peronismo, Caren Tepp, la acusó de ser una "usurpadora de tierras". "Rosario y la provincia de Santa Fe están siendo asechadass por el fantasma del comunismo", lanzó.

"En aquellos momentos de la historia, en los que estén en juego los valores morales, todos los que estén en el medio son cómplices", lanzó Milei, en alusión al gobernador Maximiliano Pullaro, referente local de Provincias Unidas. El público presente insultó al jefe provincial cuando fue nombrado. Milei no frenó esas agaresiones.

"En 20 meses hemos cumplido todas las promesas de campaña", dijo Milei y sostuvo que "de la mano de los liberales de LLA y sus aliados, hay esperanza de futuro". En ese marco, opinó que "el partido del Estado es el que se resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien". También acusó a sus adversarios de "fomentar la apatía".

El acto de Milei tuvo una contramarcha en las inmediaciones del hotel en el que se alojó, al igual que sucedió en otras bajadas en la campaña. Desde las 18, los seguidores libertarios esperaron al Presidente y sus principales funcionarios y candidatos en el Parque España; mientras que apenas a 100 metros, en Plaza Guernica, estaba convocada una movilización en su contra por parte de organizaciones políticas, sociales y gremios.