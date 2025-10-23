Kicillof llamó a votar por Fuerza Patria con críticas a Milei: "Se están timbeando el país"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llamó a votar el próximo domingo por Fuerza Patria, cuya lista de candidatos a diputados en el territorio bonaerense la encabeza Jorge Taiana. En San Martín, donde el peronismo decidió cerrar la campaña, el mandatario provincial apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo: "Se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberal, ni libertario ni austriaco, vinieron a fundir a endeudar y a entregar la Argentina", expresó.

El gobernador bonaerense destacó la campaña que hicieron todos los integrantes de Fuerza Patria y, al final de su discurso, subieron algunos intendentes del espacio político. "Nos propusimos no dejar un centímetro de suelo bonaerenese sin que estuviera representado Fuerza Patria por los candidatos, por los dirigentes y por los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

Kicillof consideró que "Milei viene estafando desde el día en que asumió", ya que "decía que traía novedades a la política". "Cuando yo nací, en el año '71, (Guillermo) Francos ya formaba parte del Estado. Y no paró nunca desde aquel momento. Ha formado parte de todos los gobiernos, incluida la dictadura militar", señaló y continuó: "Nos ponen a Francos que es lo que estuvo siempre como elenco estable, más casta no se consigue".

Luego, mencionó a otros funcionarios de Milei que ya estuvieron en gobiernos anteriores, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Luis Caputo. "Tiene este equipo y, atrás de este equipo, a los sectores permanentes del poder en la Argentina que vienen a saquear de nuevo", opinó. "Vino a hacer el ajuste de siempre que es meterle la mano en el bolsillo a los más vulnerables, a nuestros jubilados, a la educación publica, a las provincias, a la obra publica".

"Vino a sacarle la plata del bolisllo al que más la necesita y dársela a a las corporaciones y la timba", insistió y concluyó: "Es la estafa más grande de la historia argentina lo que estamos viviendo".

Taiana: "Vamos a pelear por la libertad, por la dignidad y por la justicia de los argentinos"

Antes de Kicillof, habló Jorge Taiana, en su condición de cabeza de lista de Fuerza Patria para el 26 de octubre. "Vamos a pelear por la libertad por la dignidad y por la justicia de los argentinos", dijo sobre su rol en el Congreso, y profundizó: "Los diputados vamos a pelear en la cámara y el pueblo va a estar en la calle. Y nosotros vamos a responder a lo que pida y demande el pueblo".

"Las elecciones del domingo son estratégicamente decisivas para el pueblo argentino para mantener su independencia, su soberanía y su dignidad", prosiguió Taiana. "Por eso tenemos que ganarlas y ganarlas claramente", agregó.