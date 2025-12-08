Paritarias UOM 2025 hoy: últimas noticias y cómo quedan las escalas salariales para diciembre 2025

Salarios metalúrgicos confirmados.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) difundió la nueva escala salarial vigente desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026, como resultado del acuerdo paritario sellado en noviembre entre el sindicato y las cámaras empresarias de la Rama 17 y anexos. La revisión salarial se aplicará de manera escalonada durante el período, con aumentos mixtos —remunerativos y no remunerativos— que impactarán en todos los trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

A partir de ahora, la escala de salarios correspondiente a septiembre de 2025 deja de ser referencial y pasa a ser obligatoria y retroactiva, lo que implica que las empresas deberán reliquidar el mes con los valores actualizados. Los incrementos posteriores se irán acumulando de acuerdo con el cronograma mensual establecido en el convenio.

El acuerdo fue firmado por la UOM con las principales cámaras del sector: ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA, y tendrá vigencia desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, una vez homologado por el Ministerio de Trabajo. Con este entendimiento, queda cerrada la negociación correspondiente al período abril 2025–marzo 2026.

Salarios metalúrgicos

UOM Salarios: Cronograma de aumentos para la rama metalúrgica

Los incrementos se aplican combinando sumas remunerativas y montos no remunerativos, acumulados sobre la base salarial de septiembre 2025:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos.

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos.

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.

De esta forma, el salario de cada trabajador metalúrgico se compone del básico actualizado, los incrementos remunerativos acumulados y las sumas mensuales no remunerativas fijadas en el acuerdo.

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR)

El convenio fija un piso garantizado que debe ser respetado por todas las empresas del sector. Este monto incluye todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras.

Los valores del IMGR son los siguientes:

Octubre 2025: $949.608

Noviembre 2025: $964.651

Diciembre 2025: $987.791

Enero 2026: $1.004.438

Febrero 2026: $1.016.008

Marzo 2026: $1.036.390

Estos importes funcionan como garantía mínima mensual, asegurando un ingreso integral que contemple todos los adicionales, incrementos y montos no remunerativos.

Empleados metalúrgicos en diciembre

Salarios UOM: escala salarial del ingresante (valor hora básico)

A continuación, la evolución del valor hora básico para la categoría ingresante de la Rama 17:

Mes de vigencia | Valor hora básico

01/09/2025: $3.783,71

01/10/2025: $3.783,71

01/11/2025: $3.942,63

01/12/2025: $3.942,63

01/01/2026: $4.108,22

01/02/2026: $4.108,22

01/03/2026: $4.108,22

01/04/2026: $4.313,43

A partir del 1° de abril de 2026, el valor hora de la categoría ingresante será $4.313,43, cifra que servirá como base para el cálculo proporcional de todas las categorías comprendidas en el convenio UOM.

Las partes pactaron una cláusula de revisión. El sindicato y las cámaras empresarias volverán a reunirse a partir del 15 de marzo de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución económica y salarial del período y determinar si corresponde realizar ajustes adicionales.