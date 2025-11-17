El presidente Javier Milei celebró públicamente las elecciones presidenciales en Chile, donde varios candidatos de derecha expresaron su admiración por su gestión. José Antonio Kast, referente del Partido Republicano, afirmó que Milei es “una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”, mientras que Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, elogió lo que llamó el “milagro” económico argentino bajo el gobierno libertario. El festejo de Milei se enmarca en su apuesta por el avance de la derecha en el país vecino, ante el presidente chileno Gabriel Boric. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei festejó el avance de la derecha en las elecciones en Chile: "Despertó"
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
El presidente argentino Javier Milei celebró públicamente las elecciones presidenciales en Chile, donde varios candidatos de derecha lograron imponerse. Los dirigentes de la derecha chilena expresaron su admiración por su gestión. José Antonio Kast, referente del Partido Republicano, afirmó que Milei es “una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”, mientras que Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, elogió lo que llamó el “milagro” económico argentino bajo el gobierno libertario.
En este marco, el mandatario argentino compartió mensajes en su cuenta oficial de X en las que destacó la elección de los dirigentes de derecha y afirmó que "Chile despertó".
Ambos dirigentes destacaron la sintonía ideológica con el mandatario argentino, en contraste con la candidata oficialista Jeannette Jara, quien se mostró crítica y distante frente a su figura.
Hace 2 horas
El economista favorito de Milei alertó por la acumulación de reservas
Ricardo Arriazu se refirió al actual esquema cambiario de bandas en el BCRA y lanzó una advertencia sobre las vías de ayuda de Estados Unidos.
El economista Ricardo Arriazu, uno de los favoritos del presidente Javier Milei, se refirió al régimen de bandas cambiarias y señaló los efectos de una devaluación, pero volvió a advertir al Gobierno sobre la necesidad de acumular reservas y lanzó una alerta sobre el salvataje de Estados Unidos.
Hace 3 horas
Kast: el candidato católico que promete mano dura contra el crimen y busca alianzas para gobernar Chile
José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano, vota en las elecciones presidenciales en Chile
6 nov (Reuters) -Con la promesa de tener mano dura contra el crimen y combatir la migración ilegal, el derechista José Antonio Kast aspira por tercera vez a la presidencia de Chile en medio de favorables pronósticos de los sondeos de opinión.
Hace 4 horas
La Renga volvió a tocar Panic Show y subió a "Milei" al escenario: "El león se escapó"
En medio de su cruce con el Presidente por su canción, la banda tocó en el Dama’s Day junto a un enano con la máscara de Javier Milei.
La Renga volvió a tocar Panic Show y subió a "Milei" al escenario: "Atención Patricia, el león se escapó"
En medio de su cruzada contra el Presidente, La Renga volvió a tocar Panic Show este fin de semana durante el evento de motos y autos de colección Dama’s Day Volumen 4 en Luján. Sin embargo, decidieron subir un miembro más al escenario: un enano con la máscara de Javier Milei se sumó a bailar entre los músicos.