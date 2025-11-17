Javier Milei festejó el avance de la derecha en las elecciones en Chile: "Despertó"

El presidente argentino Javier Milei celebró públicamente las elecciones presidenciales en Chile, donde varios candidatos de derecha lograron imponerse. Los dirigentes de la derecha chilena expresaron su admiración por su gestión. José Antonio Kast, referente del Partido Republicano, afirmó que Milei es “una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”, mientras que Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, elogió lo que llamó el “milagro” económico argentino bajo el gobierno libertario.

En este marco, el mandatario argentino compartió mensajes en su cuenta oficial de X en las que destacó la elección de los dirigentes de derecha y afirmó que "Chile despertó".

Ambos dirigentes destacaron la sintonía ideológica con el mandatario argentino, en contraste con la candidata oficialista Jeannette Jara, quien se mostró crítica y distante frente a su figura.