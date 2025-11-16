La Renga volvió a tocar Panic Show y subió a "Milei" al escenario: "Atención Patricia, el león se escapó"

En medio de su cruzada contra el Presidente, La Renga volvió a tocar Panic Show este fin de semana durante el evento de motos y autos de colección Dama’s Day Volumen 4 en Luján. Sin embargo, decidieron subir un miembro más al escenario: un enano con la máscara de Javier Milei se sumó a bailar entre los músicos.

El tema, que comienza con el icónico "Hola a todos yo soy el león", fue utilizado por el Presidente argentino para abrir shows y presentaciones, por lo que La Renga salió en diferentes ocasiones a distanciarse del mandatario libertario y recordar que difieren con sus ideas. Incluso le solicitaron por la vía legal que deje de utilizarlo.

La banda llevaba tiempo sin tocar Panic Show y volvió a hacerlo con el claro guiño a Milei. "Atención a todas las unidades... Patricia, el león se escapó", se lo escuchó decir el sábado pasado a Gustavo "Chizzo" Napóli. Durante la presentación de la banda el publicó también saltó bajo el típico canto: “El que no salta, votó a Milei”.

La Renga cruzó a Milei por robarse Panic Show

Días antes de tocar Panic Show, la banda se había referido al uso de la canción durante los actos de Milei: “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país. Es una parte más de lo que está robando”, sostuvo el bajista Gabriel "Tete" Iglesias en declaraciones a la prensa chilena.

Tete explicó que tomaron todas las medidas legales posibles para impedir que el mandatario libertario lo usara. “Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar a cabo sus ideas porque lamentablemente están muy del otro lado”, remarcó.

Sin embargo, aclaró que no la tocaban por una decisión artística que no tenía nada que ver con Milei. “Si alguna vez no entra en la lista es porque no tuvo lugar”, remarcó.

En ese contexto, el manager Gabriel Goncalves, conocido como "el Gordo Gaby" apuntó directamente contra el jefe de Estado. “No estamos de acuerdo con usar algo de otra persona sin autorización. Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada”, lamentó.