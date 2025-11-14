La Renga arremetió contra Milei por usar su canción para hacer campaña.

Gabriel "Tete" Iglesias, histórico bajista de La Renga, apuntó con dureza contra el presidente argentino Javier Milei por el uso de la canción Panic Show en sus eventos y contó toda la verdad. El músico reveló qué hizo la banda legendaria del rock nacional para tratar de impedir que los libertarios se apropien de su música y, además, denunció el "robo" del Gobierno.

"Tete" de La Renga, contra Milei por Panic Show

"El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país. Es una parte más de lo que está robando", criticó "Tete" durante una entrevista, en referencia al tema que versa "hola a todos, soy el león". La Renga regresa a tocar en Chile tras cuatro años de ausencia y a raíz de su vuelta al país brindaron una entrevista con el reconocido periodista musical Alfredo Lewin.

El comunicador, aprovechó la ocasión para consultarles su opinión sobre el uso de la canción en la campaña política de La Libertad Avanza. Para más detalles, el músico contó que la banda hizo "todo lo que legalmente se puede hacer" para que Milei no use la canción "para llevar a cabo sus ideas". "Estamos muy del otro lado", sentenció quien comparte el escenario con Gustavo "Chizzo" Napoli y Jorge "tanque" Iglesias.

Cómo será el regreso de La Renga a Chile

A raíz de su “Gira Latinoamericana”, la banda argentina se presentará en Chile el 31 de enero de 2026 en el Recinto Parque Ciudad Empresarial, en Santiago. Esta gira incluye también paradas en Uruguay, Paraguay y Brasil. El repertorio incluirá sus más grandes éxitos y canciones de “Totalmente Poseídos”, la película-documental que retrata una gira por Argentina en moto y que forma parte del universo narrativo que construyeron a lo largo de su carrera.

La Renga brindó dos conciertos en el Estadio de Huracán en Buenos Aires en julio de este año y, pese a que la gira latina continuará en 2026, aún no confirmaron nuevas fechas en la provincia. Sin embargo, en los últimos días se conoció que la banda liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli rechazó la propuesta de telonear a AC/DC en su regreso al país el próximo mes de marzo.

En diálogo con la radio chilena Futuro FM fueron consultados sobre si soñaban con ser la banda apertura de los australianos y ellos respondieron: “Nos invitaron otra vez a abrir, pero no somos de abrir”. Y, si bien no explicaron en detalle los motivos, aclararon: “Estás sujeto a ciertas condiciones y nosotros preferimos tener nuestras condiciones. Por supuesto que no es AC/DC el que te lo ofrece”.