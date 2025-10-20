La Renga se prepara para un gran show en Rosario.

La mítica banda de rock, La Renga, vuelve a los escenarios para dar un show imperdible en la ciudad de Rosario, como parte del cierre de este 2025. El lugar elegido es el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, en un recital que promete muchísima y será atrapante. El grupo creador de grandes clásicos como "La Balada del Diablo y la Muerte", "El Final es en Donde Partí" y "Cuando Estés Acá" cerrará el año junto a su gente, que promete trasladarse desde distintos puntos del país para estar presentes.

La banda integrada por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias volverá a presentarse en la ciudad santafesina con un show que promete toda la potencia y la mística de su clásico “banquete rengo”. Una oportunidad única para repasar todos los clásicos del grupo, desde algún tema de "Esquivando Charcos", a otros legendarios como "Despedazado por Mil Partes" o "La Esquina del Infinito".

Cuándo toca La Renga en Rosario 2025

La Renga se presenta el sábado 13 de diciembre de 2025 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Entradas para ver a La Renga en Rosario 2025

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 23 de octubre en su plataforma oficial Arte Infernal.

Cómo serán las últimas presentaciones del año de La Renga

En cuanto a su cierre de 2025, la banda realiza una gira por distintos puntos de Latinoamérica, que incluye fechas en las ciudades de Asunción (Paraguay) el 18 de octubre y Florianópolis (Brasil) el 23 de noviembre. La agrupación oriunda de Mataderos viene de agotar localidades en múltiples ciudades y se prepara para cerrar el año a lo grande con su regreso a la Cuna de la Bandera.

En redes sociales, cientos de fanáticos reaccionaron de inmediato al anuncio: “Y allá estaremos como siempre”; “La motivación que me faltaba para llegar a fin de año” y “Somos la generación que si tiene algo lo invierte en banquetes”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron. Una marea "renguera" que acompaña como un ritual a la banda, que continúa siendo una de las más convocantes de la región.

Todos los álbumes de estudio de La Renga