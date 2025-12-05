Dónde ver "Muchachos" la película para revivir el Mundial de Qatar.

La emoción por el Mundial 2026 se hizo presente con el sorteo de los grupos iniciales. Es de esta manera que, a muchos les inundó la nostalgia por el momento en el que toda la Argentina fue feliz. Muchachos, la película de la gente, con relato de Guillermo Francella, es una de las mejores formas de revivir esta alegría.

Esta película se coronó como el documental estrella de Qatar 2022, compitiendo mano a mano con Elijo creer: el camino del campeón. A diferencia de esta última, como bien lo dice su título, la producción de Jesús Braceras está hecha desde la perspectiva de la gente, con videos inéditos y muchos otros que fueron virales durante el campeonato.

Muchachos, la película de la gente se puede ver en Disney+.

Para quienes quieren volver a revivir la alegría de Qatar 2022 y el momento en el que Gonzalo Montiel nos lleva a la gloria con su gol de penal, Muchachos, la película de la gente se encuentra disponible para ver en Disney+. La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con este documental de 1 hora y 40 mintuos de duración, que está basado en un relato de Hernán Casciari.

Cómo crear una cuenta en Disney+ y ver Muchachos, la película de la gente

Para disfrutar de Muchachos, la película de la gente y revivir el Mundial Qatar 2022, es necesario contar con una cuenta en Disney+. A continuación te detallamos los pasos que tenés que seguir, para que, una vez más, te sumerjas en uno de los momentos más importantes de la historia del deporte y el pueblo argentino: