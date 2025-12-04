Economía regional y energía limpia: La Rioja proyecta su perfil productivo hacia mercados globales

En un contexto internacional cada vez más competitivo, el potencial productivo de La Rioja y el rol que podría ocupar en el mapa geopolítico actual se destaca por sobre el resto del país. Desde la provincia se remarca el valor de los sectores tradicionales como el olivo, la vid y la nuez, el pilar de la economía regional.

Asimismo, en La Rioja estas producciones comenzaron a convivir con nuevas áreas estratégicas vinculadas a la energía renovable, la minería y las denominadas “tierras raras”, recursos hoy altamente demandados por potencias como Estados Unidos y China. En diálogo con Radio Fénix, el economista riojano Carlos Nardillo afirmó que el parque eólico riojano avanza hacia un esquema híbrido que combina generación solar y eólica, un modelo que se incorpora al sistema energético nacional y que, a su vez, fortalece la diversificación productiva de la provincia.

Este desarrollo se inscribe en una tendencia global que prioriza fuentes de energía sustentable y que podría posicionar a La Rioja de manera favorable en los próximos años. El economista también analizó el posible acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y señaló que podría abrir oportunidades concretas para los productos locales, que ingresarían a ese mercado con arancel cero en un plazo de siete años.

Los desafíos de la provincia

No obstante, Nardillo advirtió que la provincia aún no cuenta con una capacidad productiva suficiente como para abastecer de manera autónoma a mercados de gran escala. En ese sentido, consideró fundamental avanzar en “pools de exportación” con otras provincias para asegurar calidad, continuidad y volumen en la oferta.

En cuanto al panorama internacional, Nardillo fue crítico respecto del discurso del Gobierno nacional y sostuvo que Argentina no atraviesa una situación comparable a la de los países del “primer mundo”. Según explicó, el alineamiento con Estados Unidos se da en un contexto de reglas comerciales cambiantes, especialmente en materia arancelaria, lo que genera incertidumbre para las inversiones.

Además, remarcó que los recursos estratégicos como el agua dulce, el litio y el gas convierten al país en un punto de interés global, aunque requieren políticas de Estado que permitan un desarrollo sustentable, con estabilidad y previsibilidad económica.

Producción vitivinícola

Productores vitivinícolas de las provincias de La Rioja y Mendoza presentaron una acción de amparo ante la Justicia para detener los recientes cambios impuestos por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Este reclamo surge a raíz de la preocupación por la desregulación de controles esenciales, principalmente si se hace voluntario el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), el cual era obligatorio.

Las entidades firmantes, que incluyen a la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), argumentan que la eliminación o la opción de no usar el CIU podría comprometer la trazabilidad, el título de propiedad del productor y la seguridad jurídica de la cadena productiva. Además, subrayan que, si bien apoyan la simplificación, el CIU es una herramienta probada, exitosa y sin costo que garantiza la transparencia del proceso.