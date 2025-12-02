Quintela recibió a una empresa minera para consolidar una mesa de trabajo para avanzar en el proyecto de Peñas Negras

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. recibió este lunes a representantes de la minera Senderos con el fin de forjar una mesa de trabajo y detallar los avances y proyectos para el año que viene.

En su cuenta de X (ex Twitter) el mandatario expresó el objetivo de la reunión: “Recibí a los representantes de la empresa minera Senderos, quienes vinieron a presentarme su proyecto en la zona de Peñas Negras. La Rioja vuelve a ser elegida por su enorme potencial geológico y por el acompañamiento que damos desde el para que estas inversiones se desarrollen”.

Además, informó que la empresa iniciará su campaña de perforación en enero de 2026, entre 3000 y 4000mtrs previstos en esta primera fase y con proyecciones que podrían cuadruplicarse en 2027. En ese sentido expresó: “Seguimos trabajando junto a cada compañía que confía en nuestra provincia, generando oportunidades para proveedores locales, más desarrollo y más futuro para La Rioja”.

Afianzar vínculos con China

El Gobierno de La Rioja firmó un acuerdo con representantes de la República Popular China para promover nuevas inversiones en sectores estratégicos como la energía solar, la minería, la electromovilidad y la producción alimentaria. El entendimiento surge en el marco de las relaciones comerciales ya existentes entre la provincia y empresas chinas que participan en el desarrollo del parque eólico y solar del departamento Arauco.

Según informó el ministro de Producción y Agricultura, Ernesto Pérez, la visita de un representante de empresas estatales chinas, que recorre Brasil y Argentina en busca de oportunidades de inversión, permitió avanzar en la firma de un compromiso que incluye proyectos vinculados a la energía, la fabricación de motos eléctricas y la exportación de alimentos producidos en el Valle Sol hacia puertos del sur de China.

Durante el encuentro también se abordó el interés del país asiático por los minerales estratégicos como el cobre y el cobalto. Pérez señaló que los representantes chinos manifestaron dudas respecto a los acuerdos que el presidente Javier Milei y Donald Trump podrían impulsar en relación con la explotación de estos recursos, y destacaron la importancia de generar entendimientos claros y sostenibles en materia minera.

En diálogo con Nueva Rioja, Pérez sostuvo que el interés de China abarca además el turismo y la cultura, lo que abre nuevas posibilidades de cooperación bilateral. “Argentina tiene la posibilidad de exportar alimentos y minerales, se cuenta con condiciones excepcionales para desarrollarnos. Sin embargo, los gobiernos liberales como los de Macri y Milei han limitado las oportunidades de crecimiento económico, una discusión que sin dudas quedará abierta a futuro”, afirmó Pérez.