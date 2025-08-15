Con foco en minería sustentable, La Rioja abre diálogo estratégico con empresa india

El gobernador Ricardo Quintela mantuvo este jueves una reunión con directivos del grupo indio Greenko, una de las empresas de energía renovable más grandes del mundo, quienes manifestaron su interés en desarrollar proyectos mineros en La Rioja, especialmente vinculados a minerales estratégicos para la transición energética como cobre, litio y cobalto.

En diálogo con medios locales, el vicepresidente de la compañía, Manoj Sharma, destacó que durante la reunión con el Gobernador se discutió sobre las posibilidades de inversión en tema de minerales en la provincia, sobre todo los minerales necesarios para la transición energética, como el cobre, litio, y cobalto. "El Gobernador presentó varios proyectos, se hablo sobre las posibilidades, y también Quintela ha explicado que es una provincia pro minera, y que sería muy importante que empresas como Green Co. puedan venir”, detalló el empresario.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, detalló que en la Feria ARMINERA, donde La Rioja tuvo una importante participación, hubo un contacto inicial "con esta empresa india, una de las empresas de energía renovable más grande del mundo, y que a su vez tiene unidades de negocios que tienen que ver con minería".

El vinculo de la provincia con la importante empresa internacional

"Se trata de una empresa muy grande, que ya tiene un pie en la vecina provincia de Catamarca, donde está realizando un proyecto en etapa de exploración, y que está mirando a La Rioja para trabajar en conjunto con EMSE una prospección inicial y exploración de una zona con poténciela minero en la provincia", explicó Bazán.

En esa línea, remarcó que hay muchas expectativas de que distintas empresas, muy importantes del mundo, se interesen en La Rioja y que "puedan venir a invertir, a generar trabajo y movimiento económico en nuestra provincia", y destacó que los minerales que buscan "son justamente para utilizarlos en su negocio más importante, que es la generación de energía renovable".

En tanto, la secretaría de Minería, Ivana Guardia, aseguró que este es el resultado de la participación de la provincia en la Feria ARMINERA en Buenos Aires. Asimismo, destacó la importancia de que la provincia esté presente en todas estas actividades e indicó: "Como ésta, venimos teniendo varias reuniones, se ve el interés de las empresas en la provincia”.

"Estar en el puesto 44 del Ranking Fraser, también genera interés en las empresas de venir a invertir, sabiendo que hoy tienen garantías legales y sociales para poder trabajar acá. La Rioja tiene un gran potencial minero, pero también esto abre otras oportunidades para otras actividades como las energías renovables, y la producción agrícola”, indicó.

Una empresa con proyección

Neosynergy S.A. es la filial minera del Grupo Greenko, una de las principales compañías de transición energética en India, con una capacidad operativa de aproximadamente 12 GW en proyectos de energía eólica, solar e hidroeléctrica, y 10 GW adicionales en construcción. El Grupo Greenko tiene como objetivo expandir su presencia en el sector de la minería verde y crítica a nivel global. En Argentina, Neosynergy S.A. estableció una sólida presencia en la provincia de Catamarca, donde se enfoca en el desarrollo del Proyecto “AMG Lithium”, ubicado en el Departamento Antofagasta de la Sierra.

Para el desarrollo del Proyecto “AMG Lithium”, Neosynergy S.A. conformó un equipo de profesionales y técnicos locales de Catamarca. Este equipo es fundamental para el avance del proyecto en sus aspectos técnico, social y ambiental. Gracias a su experiencia, el personal catamarqueño lidera tareas cruciales como la exploración, la logística, la gestión comunitaria y el cumplimiento normativo, demostrando un compromiso con el desarrollo local, el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de todas las obligaciones regulatorias.