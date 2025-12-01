Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi causaron emoción en el folklore.

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales un video en el que se la puede ver junto a Nahuel Pennisi, en un homenaje al ícono del folklore Luis Landriscina. La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Adonde Vayas hizo un posteo con motivo del Día Nacional del Mate y emocionó a sus fans.

El 30 de noviembre se celebra el Día del Mate en Argentina en homenaje al nacimiento de Andrés Guacurarí, más conocido como “Andresito”, líder guaraní y figura clave en la historia regional que impulsó el cultivo y consumo de la yerba mate en las Misiones durante el siglo XIX. La fecha, instaurada por ley en 2015, busca reconocer no solo la importancia cultural y social del mate como símbolo de encuentro; fiel a las tradiciones, Soledad Pastorutti decidió postear en Instagram un video del homenaje a Landriscina llevado a cabo en octubre de este año.

Pastorutti y Pennisi pusieron sus voces a la canción Como un Cisne, una oda al mate que reza: "Mate mío buen amigo, que me espera en las mañanas para estar entre mis manos, mientras se calienta el agua. Compañero de los viajes y también del estudiante; sos amigo, sos ritual". Después de vivir ese momento, La Sole se pronunció sobre esa experiencia en sus redes sociales y escribió: "Hay palabras que atraviesan el alma. Escuchar a Don Luis Landriscina es emocionarse hasta las lágrimas y volver a lo verdaderamente nuestro: al pueblo, a la familia, al mate compartido que nos recuerda de dónde venimos. Hoy quiero compartirles este homenaje lleno de amor que le rendimos junto a Nahuel Pennisi en Cultivar".

Soledad Pastorutti.

La Sole deslumbró con su look en un festival de folklore

Soledad Pastorutti publicó en sus redes una serie de fotos de su reciente show en San Juan, donde se la vio con un look sofisticado, sensual y con guiños a lo tradicional. Aunque desde hace tiempo dejó atrás la estética del poncho, las bombachas de gaucho y las alpargatas, la cantante sigue incorporando elementos folklóricos en su forma de vestir.

Para esta presentación, La Sole eligió un microtop acompañado por un chaleco liviano, combinados con un pantalón de tiro alto ajustado con una rastra a la altura del abdomen y adornado con volados en las piernas. El conjunto completo, en un intenso tono rojo pasión, se complementó con un sombrero de ala media y sandalias stilettos en color beige.