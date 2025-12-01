Baby Etchecopar sorprendió al revelar el desconocido drama que sufre: "Son muy...".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar sorprendió a todos en la pantalla de América TV al abrir su corazón sobre un conflicto familiar desconocido y doloroso. En diálogo con Infama, el conductor confesó que la relación con uno de sus hijos se rompió y que actualmente no se dirigen la palabra.

Ya entrando en los detalles de la pelea, Baby Etchecopar explicó que el trasfondo es económico y tiene que ver con las exigencias materiales. "Lamentablemente son muy vivos. Se aprovechan", lanzó.

Fue entonces cuando confirmó la ruptura del vínculo: "Con uno no me hablo, hasta que no...". El periodista detalló el reclamo que recibe: "Ellos creen que vos tenés que comprarles todo: la casa, el auto, las vacaciones. Además te dicen 'con la que tenés'".

"Tengo tres laburos, vivo bien, pero no tengo para tres casas. No tengo un millón de dólares. Si los tuviera se las compro, te juro por Dios". La discusión sobre el dinero llevó a una anécdota con su esposa sobre la realidad de otros colegas. "Mi mujer me dice 'vos sos muy boludo' cuando se entera que hay periodistas que tienen tres o cuatro casas en Nordelta, en Puerto Madero", relató. Esa comparación lo frustra: "Me hace sentir más boludo, porque me hace decir: '¿qué hice mal para no ganar mucho?'".

Qué espera para retomar el diálogo con su hijo

Finalmente, Etchecopar se puso firme sobre las condiciones para retomar el diálogo con su hijo. "Uno a veces espera respeto", sostuvo. "Entonces cuando te dicen la palabra que duele, si vos seguís hablando con ese hijo, el dolor va a quedar. Hay que esperar tiempo", reflexionó. Y cerró con una frase contundente sobre la crianza y el dinero: "Es más orgulloso el padre y el hijo tiene que decir 'me equivoqué'. Son hijos, yo no pago por amor".