Conmoción por el batacazo político que dio Baby Etchecopar sobre Milei: "Voy a tener que...".

En su editorial de Basta Baby por A24, Ángel "Baby" Etchecopar trazó un diagnóstico crudo sobre la actualidad de la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Qué dijo el periodista.

Baby cuestionó duramente la desconexión entre el discurso optimista del Gobierno y la realidad de la calle. "La gente no está bien, la gente está mal, pero los convencen todos los días de que estamos mejor", disparó el periodista.

Etchecopar definió esta narrativa como una tendencia peligrosa. "El país está como el orto, pero nos convencen todos los días de que estamos bien. Hay como una moda que lastima, que es la moda Javi", sentenció. Según su visión, existe un pacto tácito de silencio para no debilitar al mandatario: "Estamos mal pero no hay que decir que estamos mal porque es la última bala que nos queda en el fusil para matar al cacique".

A pesar de las críticas, el conductor de A24 dejó en claro que no hay margen para el fracaso: "A este le tiene que ir bien o bien".

La advertencia de Baby Etchecopar sobre Milei

En ese contexto, Baby cerró con una salida irónica sobre el futuro institucional si el plan libertario falla. "Bueno, apostemos, no tengo problema. Yo ya estoy jugado también", dijo. Y remató imaginándose en la Casa Rosada: "Si Javier Milei no quiere seguir siendo presidente, voy a tener que agarrar la batuta yo, que soy el único argentino que queda, que se siente en el Sillón de Rivadavia a hacer cagadas".