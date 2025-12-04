Mhoni Vidente anunció cuáles serán los días de suerte de diciembre para cada signo.

Diciembre ya está en marcha, por lo que Mhoni Vidente compartió con sus seguidores cuáles serán los días de mayor suerte para cada signo a lo largo del mes. Si bien no se trata de predecir el futuro, conocer las energías disponibles es una gran opción para llevar adelante el último "tirón" del año.

Además, diciembre es un mes particularmente movido. Es el final de un camino de 365 días y, al mismo tiempo, significa el nuevo comienzo que está por venir. Es un mes para hacer balance y pensar qué queremos en un futuro cercano, que en este caso es el 2026. Mhoni Vidente tiene muy presente todo esto, por lo que se encargó de bajar el mensaje de los arcángeles y compartir cuáles son los mejores días para cada una de las 12 casas del zodíaco.

Mhoni Vidente compartió cuáles serán los días de suerte para cada signo en diciembre.

Los días de suerte para cada signo en diciembre

Mhoni Vidente anunció cuáles serán los días de suerte para cada signo durante diciembre 2025. Cada una de las casas del zodíaco cuenta con un día especial, que es un portal de energía ideal para manifestar abundancia y prosperidad. A continuación te contamos qué día funcionará de esta manera para cada uno de los signos:

Aries: Jueves.

Tauro: Lunes.

Géminis: Miércoles.

Cáncer: Martes.

Leo: Miércoles.

Virgo: Martes.

Libra: Viernes.

Escorpión: Sábado.

Sagitario: Miércoles.

Capricornio: Jueves.

Acuario: Martes.

Piscis: Lunes.

Vale aclarar que no se trata de un único lunes o martes, etc., sino que, por ejemplo, si sos de cáncer, todos los martes de diciembre 2025 contarán con un portal energético, preparado para que manifiestes tu porvenir.

Cómo manifestar: paso a paso

No existe una única manera de manifestar y para cada persona es diferente. Lo principal e invariable es afirmar lo que se desea. Por ejemplo, no hay que decir "quiero conseguir x trabajo", sino, "voy a conseguir x trabajo" o "x trabajo es mío".

Una buena opción para manifestar son las horas espejo, como 11:11 o 22:22. Si te cruzás con una de estas, significa que tu ángel protector te está escuchando, por lo que manifestá con fuerza, sin luego dejar de agradecerle. Otra manera de manifestar es anotando los deseos. Agarrá una libreta o las notas del celular y comenzá a escribir qué es lo que ya no querés en tu vida y cómo te gustaría que sea en el futuro, por ejemplo, en el 2026.