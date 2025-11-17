Destrucción del empleo registrado: Santa Fe perdió casi 14 mil puestos desde la llegada de Milei y Pullaro

El cierre de empresas, los despidos masivos y el freno de producción se volvieron moneda corriente desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En ese contexto, la réplica del modelo de ajuste por parte del gobernador Maximiliano Pullaro profundiza la crítica situación: la provincia de Santa Fe volvió a encender las alarmas del mercado laboral: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se destruyeron 13.900 empleos privados registrados, según los datos difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En diciembre de 2023, el territorio santafesino contaba con 523.700 trabajos privados registrados; para agosto de 2025, el número cayó a 509.800, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). Solo en comparación con julio de este año, la provincia perdió 600 puestos en tan solo 30 días.

Para la economía santafesina, fuertemente ligada a la industria, la logística y la agroexportación, la caída del empleo registrado refleja la paralización de la actividad y la retracción del consumo interno. La pérdida de casi 14 mil empleos privados desde la asunción de Milei marca el peor ciclo registrado en la provincia en años recientes. La contracción simultánea en la industria manufacturera, el comercio y la construcción explica buena parte de ese retroceso.

El derrumbe se profundiza en casi todas las categorías del empleo formal. En Santa Fe, solo crecieron los aportantes al monotributo (+2,3%), mientras que cayeron los autónomos (-4,4%) y los trabajadores independientes (-11,8%), un desplome explicado principalmente por la reducción de monotributistas sociales.

A nivel nacional, el panorama no es más alentador. Desde que el libertario asumió como jefe de Estado, la destrucción neta de empleo registrado alcanza 223.796 puestos, con un mercado laboral que volvió a mostrar retrocesos en el tercer trimestre de 2025 tras una breve estabilidad en 2024.

Empleo registrado en Santa Fe: qué sectores subieron y cuáles siguen en caída

El deterioro afecta casi a toda la estructura productiva del país. Según el exministro de Trabajo santafesino Juan Manuel Pusineri, solo tres sectores lograron crear empleo en agosto:

Pesca (+6,1%)

Hoteles y restaurantes (+0,2%)

Suministro de electricidad, gas y agua (+0,2%)

Otros dos rubros —Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones— se mantuvieron estables.

En cambio, la caída se concentra en sectores de alto impacto económico:

Intermediación financiera (-0,7%)

Explotación de minas y canteras (-0,6%)

Construcción (-0,5%)

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%)

Industrias manufactureras (-0,3%)

Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,2%)

Y el trabajo en casas particulares volvió a registrar un retroceso fuerte: -2,3%.

El empleo asalariado registrado cayó en agosto un 0,1% respecto de julio, afectando por igual a todas las categorías:

Sector privado: -0,2%

Sector público: -0,1%

Casas particulares: -0,1%

El empleo privado asalariado, que reúne 6.204.252 trabajadores, perdió 10.600 puestos solo en agosto pasado. Desde comienzo de 2025, la caída acumulada es de 27 mil empleos, y frente a noviembre de 2023, la reducción alcanza 181.512 trabajadores, es decir, desde que Milei asumió la Presidencia.