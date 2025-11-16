Una histórica marca de alfajores marplatenses "detiene" su producción a un mes del inicio de la temporada de verano 2026.

La temporada de verano se avecina con pronóstico atípico: debido a la crisis económica, muchos de los puntos más turísticos del país esperan una baja en la concurrencia. Sin embargo, Mar del Plata, sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos: está cerca de CABA, tiene muchas actividades para hacer y muchas marcas locales aprovechan la temporada para poder aumentar sus ingresos. Salvo por una famosa marca de alfajores marplatense, que hace unos días anunció que "pausará" su producción.

Se trata de la marca Los T’ Puales, una marca de alfajores artesanales que empezó a tomar notoriedad hace algunos años atrás. Sin embargo, a meses de que arranque el furor de la temporada de verano, hicieron un anuncio que generó gran conmoción entre sus consumidores: frenarán la producción y se manejarán únicamente con el stock disponible.

Esta marca empezó a tomar notoriedad en 2023, cuando recibieron el premio al Mejor Alfajor de Chocolate Negro en el Campeonato Mundial del Alfajor. Desde entonces, su versión del clásico alfajor relleno de dulce de leche pero con cobertura de chocolate amargo se convirtió en uno de los predilectos entre los amantes de esta golosina. Pero ahora, su futuro está en duda.

Por qué la empresa decidió pausar su producción

A través de sus redes sociales, la empresa informó la difícil decisión que tomaron con la idea de "poder tomar un descanso". “A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por ahora es un cierre sin fecha definida. Nos encantaría poder decir que volvemos, pero no está decidido”, enfatizaron.

Una histórica marca de alfajores marplatenses "detiene" su producción a un mes del inicio de la temporada de verano 2026.

Asimismo, revelaron que ellos cerraron sus locales y la venta online tanto mayorista como minorista, por lo que sus alfajores de podrán conseguir únicamente en caso de que algún kiosco o comercio cuente con stock. Y aunque si bien aún no definieron si regresan o no, aseguraron que "cualquier novedad" se dará a conocer por sus redes sociales.