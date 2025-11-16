Noche sangrienta en Rosario: tres homicidios en pocas horas sacudieron a la ciudad

El sábado por la noche se registraron tres homicidios en pocas horas.

La ola de inseguridad y violencia azotan a la provincia de Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro no brinda soluciones para enfrentar la problemática. La ciudad de Rosario vivió este sábado una de sus noches más violentas del año, con tres homicidios cometidos en pocas horas. Los hechos se produjeron en Villa La Lata, barrio Ludueña y Triángulo Moderno.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 18.30 en Gaboto al 1500. Allí, un joven de 17 años —identificado como Micaias Alberto Chamorro.— fue alcanzado por múltiples disparos efectuados por dos personas que circulaban en moto. Vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Italiano, donde ingresó sin vida.

La inspección inicial en la escena reveló siete vainas servidas y el hallazgo de cámaras de la zona que podrían aportar información sobre el recorrido de los agresores. El adolescente presentaba heridas de bala en el tórax, abdomen y muslo.

Tal como explicó el portal Rosario Alerta, Chamorro tenía antecedentes policiales vinculados con armas de fuego y había atravesado situaciones judiciales desde 2019, cuando su domicilio fue allanado y sus padres resultaron detenidos en una causa por tenencia de un arma casera, una moto con pedido de secuestro y una presunta conexión con el narcomenudeo.

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) iniciaron la investigación bajo la presunción de un ataque premeditado y trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los ejecutores, así como en la recolección de testimonios para intentar reconstruir la secuencia del hecho y definir líneas de investigación sobre su trasfondo.

Balaceras, víctimas y aumento de homicidios

Cerca de las 20.30, otro violento episodio se registró en Solís al 400 bis, en barrio Ludueña. Dos hombres en moto abrieron fuego contra una vivienda y provocaron la muerte de un hombre de 49 años, identificado como Darío V.

Al advertir la presencia de efectivos de Gendarmería, los tiradores iniciaron una fuga que derivó en un intercambio de disparos y una persecución por varias cuadras. Finalmente, ambos sospechosos fueron detenidos en Larreta y Rioja por personal policial. No se reportaron heridos entre las fuerzas de seguridad.

Mientras que el tercer hecho tuvo lugar cerca de las 21 en barrio Triángulo Moderno. Allí, un hombre fue atacado con un arma blanca y murió tras recibir una puñalada en el torso. No trascendió el nombre de la víctima.

Según los primeros datos, tres ocupantes de una camioneta EcoSport estarían involucrados en el ataque. Tras un operativo en la zona, policías detuvieron a los sospechosos para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo al último informe del Gobierno provincial, en los primeros nueve meses del año se registraron 153 homicidios en el territorio de la provincia de Santa Fe que, como desde hace años, se concentran mayormente en dos departamentos: Rosario y La Capital.

Un año antes, los casos de asesinatos intencionales habían sido 134. En el mismo período de tiempo, entre enero y septiembre pasados, los crímenes violentos se incrementaron en un 20% interanual en el departamento Rosario, el más poblado del distrito, al pasar de 71 en 2024 a 85 este año.