Balearon una escuela secundaria en Rosario y dejaron una nota mafiosa: "Es un desastre"

El terror que ejercen las bandas narco azota a la ciudad de Rosario y el gobernador Maximiliano Pullaro no brinda soluciones para los múltiples hechos violentos. En este contexto crítico, este miércoles por la madrugada la Escuela Secundaria Orientada Nº539 de barrio Fontanarrosa fue blanco de, al menos, cuatro disparos.

La ola de inseguridad en territorio santafesino no tiene freno: según informó Radio 2, los balazos fueron perpetrados alrededor de la 1 desde la esquina de Oncativo y Beatriz Vallejos e impactaron contra el portón.

En el lugar encontraron una nota amenazante y una quinta vaina servida, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales. Para resguardar a los alumnos, trabajadores docentes y nodocentes, el colegio amaneció cerrado y sin clases.

Una mujer que manda a su hija a la institución aseguró que los tiros se escuchan en la zona a todas horas. “Como es de siempre no pensé que era contra la escuela, como hay bandas que venden droga esto a la noche es un desastre. Es muy común. O durante el día, no podés mandar a un mandado a las nenas porque no sabés qué va a pasar, es así de simple”.

Esta situación se da en el marco del Plan Bandera establecido por el gobernador Pullaro y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, para combatir la problemática. Si bien el año pasado se registró una disminución en los casos de violencia, ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la región, las alarmas de las autoridades se encendieron nuevamente en este 2025.

Las escuelas de Rosario, a la deriva por la inseguridad: dos colegios sufrieron robos

No es el primer colegio que sufre las consecuencias de la falta de respuestas del gobierno de Pullaro. Durante septiembre, directivos de la Escuela Roberto Fontanarrosa denunciaron dos robos en 15 días. El colegio, ubicado en Pasaje 1816 al 4400, zona sudoeste, sufrió destrozos y se llevaron distintos elementos de las aulas.

El primer hecho delictivo fue detectado el domingo 7 de septiembre, cerca de las 19, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un aviso al 911. Al arribar, constataron que varias puertas estaban violentadas, había vidrios rotos y el edificio se encontraba sin suministro eléctrico.

La directora del establecimiento, M. Gabriela (54), relató que fue alertada por una madre de un alumno sobre salones abiertos en el establecimiento educativo. Al llegar, constató la faltante de pertenencias de cada aula, entre ellas al menos cuatro ventiladores y tres estufas.

Mientras que el segundo suceso violento que afectó a la institución educativa se registró el domingo 21. Criminales ingresaron al lugar y sustrajeron una olla del comedor infantil, un microondas, alimentos y tres ventiladores nuevos que estaban en su caja. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 19° y se espera el relevamiento de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mientras que, a fines de agosto, la escuela Constancio Vigil debió suspender las clases por una serie de robos que sufrió el establecimiento en los últimos días. En total, son 567 los alumnos afectados por la falta de respuestas.

En un lapso de tres días, la escuela de Ayacucho al 2700 fue blanco de ladrones que rompieron rejas, conexiones eléctricas y se llevaron ventiladores, reflectores y material didáctico.