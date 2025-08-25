Suspendieron las clases en una escuela de Rosario por múltiples robos: "En manos de delincuentes"

La ola de inseguridad azota a la ciudad de Rosario y el gobernador Maximiliano Pullaro no brinda soluciones para los múltiples hechos violentos. En este contexto crítico, la escuela Constancio Vigil suspendió las clases este lunes por una serie de robos que sufrió el establecimiento en los últimos días. En total, son 567 los alumnos afectados por la falta de respuestas.

Entre el viernes y el domingo, la escuela de Ayacucho al 2700 fue blanco de ladrones que rompieron rejas, conexiones eléctricas y se llevaron ventiladores, reflectores y material didáctico. Ya en febrero pasado atravesaron una situación similar. “Necesitamos que nos cuiden, y ahora fondos para lo roto y lo robado”, le reclamaron las autoridades educativas a Pullaro y al intendente Pablo Javkin.

“Sin clases hasta que podamos resolver esta situación. La escuela no puede estar a la deriva, en manos de delincuentes”, se quejó Maricel en diálogo con Rosario 3, una de las docentes que precisó que los ladrones ingresaron por las salones de 4º y 5º grado y se llevaron dos ventiladores, reflectores y el bate de baseball de la profesora de Educación Física que lo había prestado a la institución para las clases de gimnasia.

Esta situación se da en el marco del Plan Bandera establecido por el gobernador Pullaro y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, para combatir la inseguridad. Si bien el año pasado se registró una disminución en los casos de violencia, ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la región, las alarmas de las autoridades se encendieron nuevamente en este 2025 por las estadísticas negativas registradas: además de los robos, se registraron 69 asesinatos, 59 con armas de fuego, en el departamento rosarino y localidades aledañas.

Rosario sangrienta: una mujer fue asesinada en plena calle

A comienzos de agosto, una mujer de 37 años, identificada como María Florencia González, fue asesinada a balazos en la intersección de Cavour y Ottone, en el barrio Empalme Graneros. Su hijo, de 16 años, también recibió un disparo y fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Personal de la comisaría 20ª acudió al lugar tras un llamado y encontró a la mujer con una herida de arma de fuego, y al adolescente con un tiro en el costado derecho de la cadera. Un equipo médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento de González en el lugar.

Según indicaron fuentes de la investigación, dos sicarios a bordo de una moto abrieron fuego de manera directa contra madre e hijo, aunque no se descarta que hayan confundido a las víctimas. "Parecía que vinieron a matar a alguien, pero no sabemos si era a ellos o si fue un error", relató a Rosario 3 un vecino que presenció el momento y pidió resguardar su identidad.

Los investigadores no pasan por alto que el tiroteo se produjo justo frente a un búnker de droga conocido en la zona. De hecho, la noche anterior ese mismo punto de venta había sido atacado a balazos, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. En ese episodio previo, la Policía incautó seis vainas servidas calibre 40 y cinco plomos deformados. Curiosamente, en el ataque que mató a González se halló la misma cantidad de vainas y del mismo calibre, lo que podría vincular ambos hechos.