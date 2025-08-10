Rosario sangrienta: una mujer fue asesinada en plena calle

El territorio santafesino atraviesa una lucha contra el narcotráfico, con el foco puesto en la ciudad de Rosario, donde desde hace muchos años mandan las bandas criminales que ejercen el terror en la sociedad. Pese a que el 2024 cerró con una histórica baja en los índices de homicidios, el departamento transita un 2025 alarmante. Una mujer de 37 años, identificada como María Florencia González, fue asesinada a balazos este sábado en la intersección de Cavour y Ottone, en el barrio Empalme Graneros. Su hijo, de 16 años, también recibió un disparo y fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Personal de la comisaría 20ª acudió al lugar tras un llamado y encontró a la mujer con una herida de arma de fuego, y al adolescente con un tiro en el costado derecho de la cadera. Un equipo médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento de González en el lugar.

Según indicaron fuentes de la investigación, dos sicarios a bordo de una moto abrieron fuego de manera directa contra madre e hijo, aunque no se descarta que hayan confundido a las víctimas. "Parecía que vinieron a matar a alguien, pero no sabemos si era a ellos o si fue un error", relató a Rosario 3 un vecino que presenció el momento y pidió resguardar su identidad.

Los investigadores no pasan por alto que el tiroteo se produjo justo frente a un búnker de droga conocido en la zona. De hecho, la noche anterior ese mismo punto de venta había sido atacado a balazos, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. En ese episodio previo, la Policía incautó seis vainas servidas calibre 40 y cinco plomos deformados. Curiosamente, en el ataque que mató a González se halló la misma cantidad de vainas y del mismo calibre, lo que podría vincular ambos hechos.

El fiscal Patricio Saldutti, a cargo del caso, ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones y el envío del cuerpo de González al Instituto Médico Legal para la autopsia. Mientras tanto, el barrio permanece conmocionado. "Acá se escucha tiros todas las semanas. Ya ni salimos de noche", expresó otra vecina, resignada a la violencia que golpea la zona.

Luego de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, establecieran el Plan Bandera para combatir la inseguridad, se registró una disminución en los casos de violencia, ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la región. Sin embargo, las alarmas de las autoridades se encienden nuevamente por las estadísticas negativas registradas: de acuerdo al sitio de policiales Rosario Alerta, con el asesinato de María Florencia González, el departamento rosarino registra 80 homicidios en los primeros ocho meses del año.

Inseguridad en Rosario: tres heridos de bala en diferentes hechos

La balacera en Empalme Graneros no fue el único episodio sangriento de las últimas horas. Tres jóvenes resultaron heridos de bala en diferentes hechos registrados en la región.

En el primer episodio, un chico de 19 años resultó herido de un disparo en la madrugada de este domingo en la zona oeste. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 4.30 en inmediaciones de Rueda y Valparaíso. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) junto a su hermana.

El joven manifestó que un hombre no identificado le disparó, provocándole una herida en el abdomen. En el caso interviene personal de la comisaría 19ª por razones de jurisdicción.

Por otra parte, también en la zona oeste, un joven de 24 años resultó herido de un disparo en la madrugada. El suceso violento se registró alrededor de las 2.50 en inmediaciones de calle 1818 al 4000. La víctima fue derivada al Heca, donde lo atendieron por una herida de arma de fuego en la mano izquierda. La investigación también quedó en manos de la comisaría 19ª.

Finalmente, en Villa Gobernador Gálvez, un adolescente de 15 años fue baleado en la noche del sábado durante un presunto intento de robo. De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 23.50 en la intersección de colectora Juan Pablo II y avenida San Martín.

La víctima fue trasladada desde el hospital Roque Sáenz Peña al Heca. Según las primeras informaciones, el adolescente resultó lesionado tras ser atacado en el marco de un asalto. El caso quedó a cargo de la comisaría 29ª.