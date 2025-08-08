Murió el barra y ex Los Monos "Cascarita" Ramírez, tras ser baleado en su casa

Luego de estar dos semanas internado en estado crítico por un ataque a balazos, el exintegrante de la banda Los Monos Juan Domingo “Cascarita” Ramírez murió este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en la ciudad de Rosario. Su fallecimiento sacude a la barra de Newell's, de la que era integrante cuando fue baleado.

Fuentes policiales indicaron que el deceso del hombre de 51 años se produjo a las 23.05 en la sala de terapia intensiva del nosocomio. Ramírez había sido acribillado a las 19.30 del martes 22 de julio. Al exbarra le dispararon cuando salía de su casa, en un kiosco ubicado frente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Desde allí lo trasladaron al Heca y le hicieron una cirugía urgente por una herida de arma de fuego en el cuello, aunque también sufrió otras lesiones de consideración.

Según los primeros testimonios recabados por la policía, el tirador llegó hasta el negocio en una motocicleta con una caja de reparto. Después de los balazos escapó sin ser identificado. Mientras tanto, la víctima quedó internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho se produjo dos días después de que otro hombre vinculado a la barra brava de Newell’s fuera asesinado a pocos metros del lugar, tras asistir al partido entre el club rosarino y Banfield.

Ramírez había recuperado la libertad hacía dos meses luego de cumplir una condena por narcotráfico. También había sido condenado por evasión de la Jefatura de Policía de Rosario e integrar la asociación ilícita liderada por Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de la banda Los Monos.

Quién era "Cascarita" Ramírez

Hace más de 11 años, "Cascarita" protagonizó una fuga en la Unidad Regional II de Rosario. Ramírez fue detenido el 14 de enero de 2014 en la casa de sus padres, ubicada en Roma al 600 bis. Tras ser trasladado a la sede policial, permaneció nueve horas arrestado y se fugó a las 7 de la mañana del día siguiente.

Según la investigación judicial, Ramírez estaba esposado a una baranda de hierro y logró liberarse de los grilletes de un tirón. Luego agredió al único guardia que lo custodiaba, salió de las dependencias de la Unidad Regional II sobre calle Ovidio Lagos y se subió a un taxi. Luego fue recapturado en julio de 2014 en la provincia de Corrientes y recibió una pena de cinco meses de cárcel por evasión.

El barra de Newell's no llegó a ser juzgado en el primer juicio oral contra Los Monos, sino que en 2015 acordó una condena de tres años y medio de prisión como integrante de la organización.

En junio de 2022 sumó una nueva condena de cuatro años y seis meses en el fuero federal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en una causa vinculada a la venta de drogas en el barrio Hungría y las calles Battle y Ordoñez.