Tres balaceras y mensajes mafiosos en Rosario en una semana

La ciudad santafesina de Rosario sigue siendo epicentro de balaceras y amenazas mafiosas. Entre el jueves de la semana pasada y ayer se registraron comercios baleados en un barrio del noroeste de la ciudad, donde se encontraron mensajes contra Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda Los Monos, y Andrés Bracamonte, hijo del asesinado jefe de la barra brava de Rosario Central.

Los tres hechos sucedieron en Empalme Graneros, un barrio del noroeste de la ciudad de Rosario, donde hubo ataques a tiros con el propósito de dejar notas mafiosas contra el hijo de Máximo Ariel “El Viejo” Cantero.

La primera balacera se registró el jueves 23 de octubre en Provincias Unidas al 1100 bis, frente a una ferretería. Según los indicios reunidos por los investigadores, un individuo ingresó al local durante la tarde, arrojó un papel dentro de una bolsa y, al retirarse, efectuó disparos contra el frente vidriado, donde se constataron al menos dos impactos de bala.

En ese momento, dentro del comercio se encontraban dos empleados y un familiar del propietario, quienes relataron que un día antes había ocurrido un hecho similar en un negocio del rubro pesca, ubicado a unos 100 metros del lugar, según indicó el medio local Rosario 3.

Durante el operativo, la Policía secuestró una nota en la que se mencionaba a un hombre vinculado a maniobras de lavado de dinero y a Andrés “Andy” Bracamonte, hijo del barra brava de Rosario Central asesinado el 9 de noviembre del año pasado.

El martes pasado, los efectivos acudieron a las calles Juan José Paso y Sotomayor tras un llamado al 911 que alertaba sobre disparos. Al llegar, no encontraron impactos en viviendas, pero sí dieron con tres vainas servidas en la calzada y un papel con un mensaje dirigido a Dylan Cantero y Bracamonte.

Cómo fue la última balacera

El último episodio ocurrió el jueves, cuando un atacante en bicicleta se detuvo frente a una farmacia, dejó un papel y disparó dos veces contra el frente del local. En esta ocasión, el mensaje vinculaba a dos hombres con presuntas maniobras de lavado de dinero y los relacionaba nuevamente con Bracamonte y Cantero.

Este ataque se dio en un comercio ubicado en Provincias Unidas al 984 bis, una de las zonas más comerciales de ese sector del noroeste de Rosario. El hecho no dejó personas heridas, aunque se suma al registrado una semana atrás contra una ferretería situada a pocos metros de la farmacia.