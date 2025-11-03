Pullaro celebró el "cambio de actitud" de Milei y volvió a apoyar la reforma laboral: "Mucha expectativa"

Luego de que Maximiliano Pullaro arremetiera durante la campaña contra los recortes del presidente Javier Milei, su fracaso electoral determinó un rápido apoyo a las reformas estructurales anunciadas por el jefe de Estado. El gobernador de Santa Fe celebró el “cambio de actitud” después de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre y se mostró en favor de las iniciativas que llevará el Gobierno nacional al nuevo Congreso. “Vemos importantes los cambios, lo vemos con mucha expectativa", aseguró este lunes.

Tras una recorrida que realizó por las obras en marcha para los Juegos Suramericanos 2026, en la zona del ex Batallón 121, Pullaro habló con la prensa y defendió la polémica reforma laboral que busca establecer el mandatario nacional, ya que le puede venir "muy bien" tanto al país como a las provincias. No obstante, pidió que la misma tenga mirada Pyme, un sector que tiene fuerte presencia en territorio santafesino. En ese marco, consideró que se necesita una ley que permita “emplear más gente” en ese entramado de pequeñas y medianas empresas y regularizar trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad.

El texto contempla desde la eliminación de indemnizaciones plenas hasta la posibilidad de que los empleadores pacten salarios "dinámicos" que suban o bajen según la situación de cada empresa. La reforma propone priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad. Bajo el argumento de "individualizar condiciones laborales según las particularidades de cada compañía", el Ejecutivo nacional busca fragmentar la negociación colectiva y debilitar el poder de los sindicatos nacionales. En la práctica, esto abre la puerta para que cada empresa pacte condiciones a la baja, rompiendo los pisos salariales y normativos que hoy establecen los convenios de rama.

En la reunión del jueves 30 de octubre en Casa Rosada, con 20 de los 24 mandatarios provinciales, Milei desplegó parte de su plan. "Hay consenso absoluto para avanzar con la reforma laboral", afirmó en declaraciones posteriores a A24. Los ausentes -por indicación presidencial- fueron los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El Presidente completó el desplante con una bravuconada: "No nos podemos juntar con gente a la que dos más dos, no le da cuatro".

Pullaro calificó como “buena y cordial” la reunión que mantuvo con el libertario y parte de su Gabinete nacional. El mandatario santafesino subrayó la necesidad de alcanzar acuerdos duraderos y promover reformas fundamentales, además de impulsar obras y acciones de gestión que fomenten el desarrollo en todo el país. “El país y las provincias necesitan acuerdos duraderos, reformas fundamentales, obras y acciones de gestión que impulsen el desarrollo”, destacó el gobernador santafesino. Durante el primer año y medio de gestión libertaria, el mandatario radical le brindó los votos de sus diputados para la aprobación de la Ley Bases y firmó el controversial Pacto de Mayo.

También se vio expectante de una reforma tributaria. “Las provincias y Nación deben tener baja de impuesto, pero para eso tiene que haber crecimiento económico, y, en función del sostenimiento de obras y servicios, va a venir la baja de impuestos, sobre todo de los regresivos, como el impuesto al cheque y retenciones”, aseguró.

Santilli adelantó los proyectos que le pidió aprobar Milei con los gobernadores

A una semana de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli fue anunciado como ministro del Interior y destacó que su rol será “escuchar” a los mandatarios provinciales, quienes reclaman discutir el presupuesto 2026 antes de avanzar con reformas estructurales. "Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios de presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, señaló.

En ese sentido, el dirigente del PRO sostuvo: “Dentro del esquema planteado por el Presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar y lo haremos en la mesa que dispensa el Gobierno”. Además, señaló que uno de los debates pendientes es el de la coparticipación federal, sin reformas desde 1994. “Es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”, afirmó este lunes en Radio Mitre.

Santilli se mostró muy alineado con Milei y subrayó: “Se eliminaron los piquetes, pasamos de nueve mil a cero, y se redujo el déficit fiscal en siete puntos, lo que permitió avanzar en la baja de impuestos. Todo eso es lo que se comprometió el presidente”. Además, sostuvo que el país debe profundizar este rumbo para “sostener el crecimiento durante veinte o treinta años consecutivos”.