El presidente Javier Milei inicia esta semana con una reunión en la que presentará por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente. En tanto, volverá esta semana a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei inaugura nuevo Gabinete antes de volver a viajar a Estados Unidos
Hace 1 hora
Santilli adelantó qué proyectos le pidió aprobar Milei con los gobernadores
El flamante funcionario detalló los temas tratados en su reunión con el presidente Javier Milei y subrayó la estrategia de diálogo con los gobernadores.
Hace 2 horas
Primera reunión del nuevo gabinete
El presidente Javier Milei reúne hoy por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión.
Así lo confirmaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes de Casa Rosada, y detallaron que el encuentro será a partir de las 9.30.
Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.
Hace 2 horas
Javier Milei viaja a EEUU
El presidente Javier Milei volverá esta semana a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.
Hace 3 horas
Adorni aseguró que la "instrucción es impulsar las reformas de segunda generación"
El nuevo jefe de Gabinete anticipó los primeros lineamientos de su gestión y se refirió a las reformas laboral y tributaria.
El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que su gestión se centrará inicialmente en impulsar tanto el Presupuesto 2026 como las reformas laboral, tributaria y penal. Además, le contestó a Mauricio Macri y calificó de "excelente" su relación con Santiago Caputo.
Hace 4 horas
Santilli, reunido con Milei: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"
El histórico cuadro del PRO aseguró que lo "sorprendió" el llamado del Presidente para ofrecerle asumir el cargo que dejó el viernes Lisandro Catalán.
El flamante ministro del Interior Diego Santilli
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne esta noche en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei luego de su nombramiento. El cuadro histórico del PRO habló con la prensa en la previa a entrar a Olivos y aseguró que lo "sorprendió" el llamado del Presidente. Santilli estaba de vuelta a la Ciudad de Buenos Aires después de haber estado en Paraná donde vio correr a uno de sus hijos.